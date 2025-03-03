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PLG／白色情人節後主題周 勇士邀小宇獻唱

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台北富邦勇士隊3月15、16日打造「粉愛你」主題周。圖／勇士隊提供
台北富邦勇士隊3月15、16日打造「粉愛你」主題周。圖／勇士隊提供

台北富邦勇士隊今天宣布，3月15、16日攜手momo打造「粉愛你」主題活動，勇士球員們將穿上新款「曖戀粉球衣」迎戰台鋼獵鷹隊與高雄鋼鐵人隊。適逢白色情人節，勇士特別邀請歌手「小宇」宋念宇親臨現場獻唱，邀請球迷與勇士踏上一場如戀愛般浪漫的青春旅行。

勇士連續五年攜手momo，今年打造「粉愛你」主題周，15日邀請知名華語歌手「小宇」宋念宇熱情開唱；小宇2008年推出了個人首張專輯《小宇同學就是我》，其中的〈終於說出口〉成為熱門抒情金曲，被譽為 KTV 經典曲目之一；獲得無數獎項的他，不僅是歌手更是音樂製作人，近年多以參與影視譜曲及各項音樂創作，其中也為 Netflix 全球獨家懸疑影集打造主題曲〈破碎的完整〉締造全新紀錄，獲得音樂平台三冠王，去年更與日系車廠合作主題曲。

兩日主題周勇士與momo精心規劃進場好禮，賽前場外更規劃「勇士出任務」闖關攤位，每一關卡闖關成功者可獲得寵愛勳章，集滿5點寵愛勳章者，即可拿到甜蜜隨行收納包；兩日中場遊戲「粉想勇你入懷」、「緊緊相依」momo祭出超大好禮，最大獎有機會將3399的mo幣帶回家。

響應粉紅泡泡主題周活動，球團3月16日賽後舉行限時互動擊拳會，由賴廷恩、莫巴耶、吳永盛、金恩、洪楷傑、林郅為、簡廷兆、張鎮衙，陪伴大家度過賽後甜蜜時光；瓦城集團也加碼祭出優惠方案，憑3月15日或16日勇士主場門票，到瓦城、時時香消費滿1500元可兌換指定餐點乙份。

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