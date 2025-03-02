UBA／4強對決政大 魏芃禾喊話：台師大各個都是精兵

中央社／ 新竹2日電

台師大成為躋身大專籃球聯賽（UBA）男子組4強唯一全本土球隊，將對決衛冕軍政治大學，台師大球員魏芃禾今天說，球是圓的，沒有一定誰輸或贏，球隊雖人少，但每個人都是精兵。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強複賽今天在新竹市立體育館進入尾聲，在稍早輔大贏球助攻下，台灣師範大學在對戰虎尾科大賽前，儘管已確定取得4強資格，但依舊展現既有球風，最終110比93獲勝。

台師大成為4強隊伍中唯一全本土球隊，總教練李秉鴻表示，原本就預設有機會晉級4強，但打起來沒有想像中容易，雖然對戰其他有外籍生隊伍較為辛苦，但球員打起來更賣力。

魏芃禾為台師大今天手感最火燙的射手，三分17投8中，拿下28分。他透露，8強賽前練球時膝蓋受傷，當下很慌，擔心無法參加複賽，近期都是帶傷上陣，確定球隊晉級4強後很感動，「差一點就哭了。」

魏芃禾畢業於東山高中，大二時也曾踏上台北小巨蛋舞台，但過去無論是高中或大學時期都是在學長帶領下，今年首次以學長身分帶隊叩關小巨蛋，他直呼，「感覺很不一樣。」

晚間衛冕軍政大與健行科大一役，兩隊都非以完整陣容出擊，政大宋昕澔休兵，健行則是劉丞勳、廖本謙、徐宏瑋3名主力缺陣，最終由政大以93比84獲勝，締造複賽7戰全勝、跨季48連勝，持續朝向5連霸的目標邁進。

UBA 4強賽將於3月29日在台北小巨蛋登場，頭號種子政大將對決第4種子台師大，至於第2、3種子健行、輔大將交手，爭奪決賽入場券。

面對強敵政大，李秉鴻、魏芃禾異口同聲地表示，球是圓的，沒有一定誰會輸或贏。魏芃禾更喊話，球隊雖然人少，但每個人都是精兵，「內線有曾信武支撐，對上外籍生，我們也不會吃虧，加上後衛也不比他們差，可以拚拚看。」

台師大得分主力林韋愷表示，有壓力的會是正值連勝的政大，「大家普遍不看好我們，我們反而沒有壓力，就去小巨蛋證明自己，搞不好真的不小心被我們贏到1勝。」

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