TPBL／5天3戰碰強敵 許皓程：預習季後賽

昨天剛逆轉TPBL龍頭新北國王隊，台新戰神今天挑戰主場7連勝卻踢鐵板，「背靠背」出賽下面對高雄全家海神的下半場僅拿32分，最終以80：99吞敗，總教練許皓程強調，TPBL「非常難打」，目前要先準備星期三和福爾摩沙夢想家的比賽，5天3戰都碰強敵也是準備季後賽很好的學習機會。

TPBL共7支隊伍，例行賽各打36場比賽，前3名直接晉級季後賽，第4和第5名先進行交手季後挑戰賽交手，原本排名第3的戰神今天輸給第4的海神後兩隊排名互調，且戰神休息兩天後又要碰目前排名第2的夢想家。

許皓程提到，「背靠背」碰強敵是很好的經驗，尤其又是連續碰聯盟前段班球隊，是球隊學習和挑戰的大好機會，「季後賽愈打愈累，短期打高強度的比賽，現在就是很好的學習機會。」他提到，球員要學習如何和強隊抗衡，在體力下滑時多一點溝通、讓自己和隊友多一點連結，像今天上半場仍展現很好競爭力，可惜體力問題沒辦法堅持到最後比賽。

戰神洋將麥卡倫今天攻下14分都集中在上半場，他強調不會把輸球歸咎到體力，身為球隊領袖必須扛起更多責任，這也是他第一次在台灣面對「背靠背」出賽，今天是很好的學習。

戰神目前和海神已經交手5次，連同今天已經吞下第4敗，許皓程認為海神防守加壓強度高，自家球員要更有耐心處理攻防，面對不同球風也要有不同因應方式，像雷蒙恩這樣的年輕球員就像「海綿」一樣需要，透過不斷比賽學習經驗。