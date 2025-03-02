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TPBL／肩傷復原中 胡瓏貿：一直有意願打中華隊
高雄全家海神本土大將胡瓏貿因肩傷退出亞洲盃資格賽第三階段中華隊16人名單，自評目前恢復8到9成，對於3月19日展開的亞洲盃資格賽外卡賽抱持意願，但能否再披國家隊戰袍仍要看聯盟、球隊和籃協協調結果。
胡瓏貿1月碰福爾摩沙夢想家傷了左肩，雖入選亞洲盃資格賽第三階段，最終在醫生建議下退出養傷。今天碰台北台新戰神他替補出賽20分鐘，10投3中攻下9分，在海神本土中僅次於于煥亞的13分，助隊以99：80斷戰神主場6連勝。
出賽時間和得分都是傷後最高，胡瓏貿說明左肩還沒到完全痊癒，仍需要時間復健，但至少是可以上場的狀態，只是手感還沒回來，今天就出現幾次禁區對抗後的「放槍」，仍要花時間找回比賽感覺。
中華籃協已經爭取到亞洲盃資格賽外卡賽主辦資格，3月19日到21日將在台北市立大學天母體育館迎戰關島和泰國，爭取最後2張亞洲盃門票，胡瓏貿說：「（打中華隊）一直有意願，就看聯盟、協會和球隊怎麼協調。」
目前TPBL在3月19日仍有賽程，且正好是海神碰目前龍頭新北國王。
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