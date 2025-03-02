PLG／艾賽亞最後一擊失手 獵鷹險勝鋼鐵人晉季後賽
台灣職籃P.LEAGUE+高雄鋼鐵人今天迎戰台鋼獵鷹，在洋將艾賽亞狂轟執行最後一擊失手情況下，以89比92吞敗，同時讓獵鷹確定取得季後賽門票。
已陷入8連敗泥淖的鋼鐵人今天持續在主場迎戰獵鷹，然而從開局幾乎遭對手壓制，甚至3節打完落後達16分，眼看又要在主場延續連敗，鋼鐵人在決勝節突然甦醒，尤其在洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）單節19分的帶領下，一度打出21比6攻勢，追到僅剩1分差。
不過鋼鐵人在關鍵時刻未能擋住獵鷹洋將翟蒙（De'Mon Brooks）、赤崁（Ziga Dimec）的籃下強攻，又被擴大領先差距，雖然在對手2罰皆未命中情況下，鋼鐵人獲得最後一擊機會，可惜負責操刀的艾賽亞沒能投進追平一擊，最後鋼鐵人以3分之差惜敗。
此役鋼鐵人洋將艾賽亞上場逼近40分鐘，狂轟全場最高43分，追平個人單場得分紀錄，外帶7籃板、7助攻、4抄截，而本土球員陳范柏彥表現也不俗，飆進4記三分球、貢獻22分，不過兩人無緣聯手幫助球隊止住頹勢，苦吞近期9連敗。
至於獵鷹在雙洋將翟蒙、赤崁合力攻下49分的帶領下，撐過決勝節亂流，最後不僅如願在客場獲勝，還成為繼桃園璞園領航猿後，第2支取得PLG季後賽門票的球隊。
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言