PLG／艾賽亞最後一擊失手 獵鷹險勝鋼鐵人晉季後賽

台灣職籃P.LEAGUE+高雄鋼鐵人今天迎戰台鋼獵鷹，在洋將艾賽亞狂轟執行最後一擊失手情況下，以89比92吞敗，同時讓獵鷹確定取得季後賽門票。

已陷入8連敗泥淖的鋼鐵人今天持續在主場迎戰獵鷹，然而從開局幾乎遭對手壓制，甚至3節打完落後達16分，眼看又要在主場延續連敗，鋼鐵人在決勝節突然甦醒，尤其在洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）單節19分的帶領下，一度打出21比6攻勢，追到僅剩1分差。

不過鋼鐵人在關鍵時刻未能擋住獵鷹洋將翟蒙（De'Mon Brooks）、赤崁（Ziga Dimec）的籃下強攻，又被擴大領先差距，雖然在對手2罰皆未命中情況下，鋼鐵人獲得最後一擊機會，可惜負責操刀的艾賽亞沒能投進追平一擊，最後鋼鐵人以3分之差惜敗。

此役鋼鐵人洋將艾賽亞上場逼近40分鐘，狂轟全場最高43分，追平個人單場得分紀錄，外帶7籃板、7助攻、4抄截，而本土球員陳范柏彥表現也不俗，飆進4記三分球、貢獻22分，不過兩人無緣聯手幫助球隊止住頹勢，苦吞近期9連敗。

至於獵鷹在雙洋將翟蒙、赤崁合力攻下49分的帶領下，撐過決勝節亂流，最後不僅如願在客場獲勝，還成為繼桃園璞園領航猿後，第2支取得PLG季後賽門票的球隊。