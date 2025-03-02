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TPBL／斷戰神主場6連勝 海神排名超車到第3

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
海神邱子軒（右）在戰神黃聰翰緊跟下運球突破。圖／海神提供
海神邱子軒（右）在戰神黃聰翰緊跟下運球突破。圖／海神提供

面對主場開出6連勝的台北台新戰神，高雄全家海神今天靠下半場的強勢演出扳倒對手，除以99：80止住2連敗，也粉碎戰神挑戰主場7連勝目標，兩隊排名更「洗牌」，海神以12勝10敗戰績超車11勝10敗的戰神，升到TPBL聯盟第3位。

戰神開賽在外線連發下打出15：7的開節攻勢，但接續陷入得分荒，反被海神打出24：4的海嘯攻勢，首節反取得31：19領先。

第二節戰神先有雷蒙恩屢屢切入站上罰球線，再有麥卡倫飆外線，將比分追近到44：45，張耕淯節末投進中距離更助戰神超前；戰神第二節回敬29：19攻勢，帶著48：47些微領先進入下半場。

戰神第三節進攻又陷入低潮，但節僅拿15分，讓單節有30分進帳的海神取得兩位數領先；第四節戰神進攻仍不見起色，差距被海神持續拉開，最大差距打23分，最終海神就以19分差距帶走勝利。

海神洋將艾德和摩爾斯今天各有23分、14籃板演出，克雷格17分、10籃板，本土以于煥亞13分最高；下半場只拿32分的戰神以雷蒙恩18分最高，麥卡倫14分、艾力克12分。

籃球

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