UBA／李盛新連3年前進小巨蛋 轉披輔大戰袍成幸運星

過去2年跟隨世新大學男籃踏上台北小巨蛋舞台的李盛新，本季轉學到輔仁大學，率隊相隔4年重返大專籃球聯賽（UBA）4強，猶如幸運星，他今天笑著說，多少有一點這樣感覺。

世新大學男籃本季陣容異動，部分球員投入選秀，或跟隨教頭何正峰轉戰中信學院，李盛新則因為想留在北部，而選擇轉學至輔大。

輔大本季UBA預賽以第4名晉級，今天8強複賽最終戰以91比78擊敗黎明學院後，確定取得4強資格，也讓李盛新順利延續個人在台北小巨蛋出賽紀錄，更是陣中唯一在UBA階段踏上小巨蛋舞台的球員。

輔大相隔4年再度躋身4強行列，李盛新坦言，一開始沒想過，當初覺得至少有8強，「直到加入球隊幾個月後，發現大家都滿成熟的，打得滿有默契，才覺得有機會晉級4強。」

談到是否覺得自己像是球隊幸運星，李盛新不諱言，多少有一點這樣的感覺 ，他強調，後續將和隊友分享在小巨蛋打球的經驗，希望幫助球隊拿下勝利。

「壓力不在我們這邊，我們是挑戰者。」李盛新表示，壓力可能在政治大學或健行科大，他喊話，要當攪局者，利用不到一個月時間好好準備，設法打出屬於輔大的球風。