快訊

食安危機重創！王品「初瓦韓式料理」開幕2年半 全台門市通通熄燈

區間測速失準？ 他下班尖峰騎原廠車「時速94」遭扣牌

外婆104歲慶生！任容萱曝3長壽秘訣網讚：看不出破百歲

聽新聞
0:00 / 0:00

UBA／李盛新連3年前進小巨蛋 轉披輔大戰袍成幸運星

中央社／ 新竹2日電
輔大李盛新。大專體總提供
輔大李盛新。大專體總提供

過去2年跟隨世新大學男籃踏上台北小巨蛋舞台的李盛新，本季轉學到輔仁大學，率隊相隔4年重返大專籃球聯賽（UBA）4強，猶如幸運星，他今天笑著說，多少有一點這樣感覺。

世新大學男籃本季陣容異動，部分球員投入選秀，或跟隨教頭何正峰轉戰中信學院，李盛新則因為想留在北部，而選擇轉學至輔大。

輔大本季UBA預賽以第4名晉級，今天8強複賽最終戰以91比78擊敗黎明學院後，確定取得4強資格，也讓李盛新順利延續個人在台北小巨蛋出賽紀錄，更是陣中唯一在UBA階段踏上小巨蛋舞台的球員。

輔大相隔4年再度躋身4強行列，李盛新坦言，一開始沒想過，當初覺得至少有8強，「直到加入球隊幾個月後，發現大家都滿成熟的，打得滿有默契，才覺得有機會晉級4強。」

談到是否覺得自己像是球隊幸運星，李盛新不諱言，多少有一點這樣的感覺 ，他強調，後續將和隊友分享在小巨蛋打球的經驗，希望幫助球隊拿下勝利。

「壓力不在我們這邊，我們是挑戰者。」李盛新表示，壓力可能在政治大學或健行科大，他喊話，要當攪局者，利用不到一個月時間好好準備，設法打出屬於輔大的球風。

籃球

延伸閱讀

UBA／國體自力搶下第3勝 想晉級4強要看黎明臉色

UBA／健行晉級教頭氣到血壓高 前進小巨蛋點出一大隱憂

UBA／差點又遭翻盤 健行靠劉丞勳關鍵罰球搶下4強門票

UBA／國體2連勝保4強生機 廖偉皓看教練打球喊好準

相關新聞

TPBL／斷戰神主場6連勝 海神排名超車到第3

面對主場開出6連勝的台北台新戰神，高雄全家海神今天靠下半場的強勢演出扳倒對手，除以99：80止住2連敗，也粉碎戰神挑戰主...

UBA／李盛新連3年前進小巨蛋 轉披輔大戰袍成幸運星

過去2年跟隨世新大學男籃踏上台北小巨蛋舞台的李盛新，本季轉學到輔仁大學，率隊相隔4年重返大專籃球聯賽（UBA）4強，猶如...

UBA／輔大攜手台師大前進4強 教頭喊話要搶勝

輔仁大學今天大專籃球聯賽（UBA）8強複賽以91比78輕取黎明學院，攜手台師大前進4強。輔大總教練楊哲宜說，到小巨蛋不是...

TPBL／謝亞軒飆破紀錄8外線、新洋將末節轟21分 特攻射下雲豹

新北中信特攻隊射手謝亞軒今天展現神射功夫，面對台啤永豐雲豹隊狂飆本季新高8記三分彈，加上新洋將飛馳第四節轟進21分、全場...

UBA／國體自力搶下第3勝 想晉級4強要看黎明臉色

國立體大今天大專籃球聯賽（UBA）8強複賽最終戰以74比54擊敗台灣藝術大學，戰績3勝4敗，能否晉級4強，得靠黎明學院扳...

TPBL／雷蒙恩將國家隊表現帶回戰神 教頭稱有時太亢奮

2連勝的台北台新戰神今天在主場迎戰聯盟戰績龍頭新北國王，在對手兩大後衛林書豪、李愷諺皆缺陣的情況下，戰神今天展現多點開花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。