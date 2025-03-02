UBA／輔大攜手台師大前進4強 教頭喊話要搶勝

輔仁大學今天大專籃球聯賽（UBA）8強複賽以91比78輕取黎明學院，攜手台師大前進4強。輔大總教練楊哲宜說，到小巨蛋不是結束，前一次在小巨蛋2戰全敗，這次希望能拿下勝利。

在衛冕軍政治大學、健行科大提前躋身4強後，輔大今天對戰黎明一役，只要贏球就能自力前進4強，至於已無緣晉級的黎明，則選擇讓主力史魯齊休兵。

輔大今天開賽火力全開，首節轟下33分，展現重返4強的企圖心，上半場打完再將分差拉開至18分，下半場則將領先優勢擴大至20分以上，儘管黎明在末節展開追分，但仍為時已晚。

輔大外籍生莫森今天轟下個人生涯新高35分，而李盛新斬獲21分次之，不僅聯手幫助輔大搶下4強門票，也一併將台灣師範大學送進4強，4強隊伍全數底定。

輔大過去曾6度在UBA捧冠，最近一次挺進4強則是在108學年度，最終名列第4，其實輔大近2年仍有重返4強機會，但都以第5名作收，僅差臨門一腳，今年總算如願。

「相隔4屆，真的等了好久。」輔大總教練楊哲宜表示，前一次晉級4強時，球隊還有曾祥鈞、盧峻翔，在那之後就沒有闖進4強，他開玩笑地說，「我總不能說想念祥鈞吧。」

輔大前一次踏上台北小巨蛋舞台，4強敗給台師大，季軍戰又輸給中州科大，楊哲宜強調，到小巨蛋不是結束，「上次去小巨蛋1勝都沒拿到，這次一定要拿下勝利。」

不過，輔大複賽傷了外籍生凱德爾，而凱德爾能否趕在3月29日4強賽歸隊仍是未知數。楊哲宜表示，凱德爾膝蓋看起來傷勢有點嚴重，近日已進行核磁共振成像（MRI），後續還需與團隊討論確認後續4強能否出賽。他坦言，若少了凱德爾，將對球隊內線傷害很大。