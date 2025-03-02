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TPBL／謝亞軒飆破紀錄8外線、新洋將末節轟21分 特攻射下雲豹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝亞軒三分球12投8中轟下32分。圖／TPBL提供
謝亞軒三分球12投8中轟下32分。圖／TPBL提供

新北中信特攻隊射手謝亞軒今天展現神射功夫，面對台啤永豐雲豹隊狂飆本季新高8記三分彈，加上新洋將飛馳第四節轟進21分、全場37分，另名洋將馬可也有36分演出，締造難得的3人同場30分以上紀錄，助隊以116：106踢館成功，收下近期2連勝。

謝亞軒和飛馳上半場三分球都有6投3中演出，下半場手感再加溫，謝亞軒第三節外線5投4中拿下14分，第四節再追加1球，全場三分球12投8中轟下30分，外線進球數寫個人本季新高，8記三分球也打破聯盟單場最多進球紀錄。

不只謝亞軒發揮，第四節飛馳9投7中外帶6罰4中，一人就猛轟21分，雲豹雖有本土後衛高錦瑋和洋將威廉斯搶分，仍擋不下飛馳，讓特攻在拉鋸戰中甩開雲豹糾纏，最終以10分差迎接客場勝利。

單場8顆三分球創下本季最佳表現，謝亞軒說：「很感謝隊友教練團願意相信我，場上不斷幫我製造機會。」他特別提到，控球後衛林韋翰傷後回歸，現在又加入飛馳，兩人都能吸引到對手，自己只要做好射手埋伏的工作。

官方身高180公分的飛馳首戰「開箱」對高雄全家海神就有31分演出，今天第2戰再轟下37分，助隊打下連勝，謝亞軒也大讚新隊友個人能力「非常非常好」，且球商高又不貪功，「願意用個人能力幫我們創造機會，很高興他在我們球隊。」他補充說，飛馳和新加入、來自蒙特內哥羅籍大前鋒的馬可個人能力都好，且目前和團隊訓練還不到5次，相信隨著時間配合，和特攻團隊的磨合會更好。

雲豹以高錦瑋24分最佳，洋將威廉斯和羅斯各有19分和18分。

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