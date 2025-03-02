快訊

獨／中市地政局長疑特別費被辦...吳存金屢遭身邊人檢舉 曾感嘆1事

UBA／國體自力搶下第3勝 想晉級4強要看黎明臉色

中央社／ 新竹2日電
國立體大能否晉級4強，還得靠黎明學院扳倒輔仁大學才有機會。圖／大專體總提供
國立體大能否晉級4強，還得靠黎明學院扳倒輔仁大學才有機會。圖／大專體總提供

國立體大今天大專籃球聯賽（UBA）8強複賽最終戰以74比54擊敗台灣藝術大學，戰績3勝4敗，能否晉級4強，得靠黎明學院扳倒輔仁大學才有機會。

國體在UBA 8強複賽吞下4連敗後，隨著賽事移師新竹市立體育館進行，戰績逐漸有起色，近2場比賽接連擊退輔仁大學、黎明學院，保住晉級4強一線生機。

國體8強複賽最後1場比賽對戰台藝大，面對這場非贏不可賽事，大四廖偉皓扛起進攻重任，前2節攻下10分，上半場打完率隊取得42比30雙位數領先，下半場再靠著黃偉程、張祐瑋輪流提供火力支援，確立領先優勢。

國體贏球後，複賽以3勝4敗作收，能否繼107學年度後再度重返4強行列，仍是未知數，接下來得靠著黎明學院擊敗輔仁大學，才有機會搭上晉級列車。

複賽尾聲才拉出3連勝，晉級主動權落在其他球隊手上，就連國體大總教練桑茂森也是首次遇到，但他並不覺得可惜，反而對複賽整體表現給予球隊「好球」評價，他提到，沒想到最後3場打得這麼好。

桑茂森表示，球隊今年有很多大一、大二球員，這次會是很好的經驗，「今年球隊氣氛滿好，我也認為球隊明年不會差」。他提到，下季球隊能否有穩定表現，後衛將是關鍵。

國體大隊長黃偉程今天攻下全隊最高15分，個人本季複賽新高，但這場也很可能是他UBA生涯最終戰，也讓他心情有點複雜。他表示，前面幾場比賽有些沒有把握關鍵與做好細節，面對複賽最後3戰，抱持著「能把握就把握住」的心態，其他就看天命。

籃球

延伸閱讀

UBA／健行晉級教頭氣到血壓高 前進小巨蛋點出一大隱憂

UBA／差點又遭翻盤 健行靠劉丞勳關鍵罰球搶下4強門票

UBA／休兵日遭訓話1小時 台藝大逆勢2連勝保4強生機

UBA／國體2連勝保4強生機 廖偉皓看教練打球喊好準

相關新聞

TPBL／謝亞軒飆破紀錄8外線、新洋將末節轟21分 特攻射下雲豹

新北中信特攻隊射手謝亞軒今天展現神射功夫，面對台啤永豐雲豹隊狂飆本季新高8記三分彈，加上新洋將飛馳第四節轟進21分、全場...

UBA／國體自力搶下第3勝 想晉級4強要看黎明臉色

國立體大今天大專籃球聯賽（UBA）8強複賽最終戰以74比54擊敗台灣藝術大學，戰績3勝4敗，能否晉級4強，得靠黎明學院扳...

TPBL／雷蒙恩將國家隊表現帶回戰神 教頭稱有時太亢奮

2連勝的台北台新戰神今天在主場迎戰聯盟戰績龍頭新北國王，在對手兩大後衛林書豪、李愷諺皆缺陣的情況下，戰神今天展現多點開花...

UBA／健行晉級教頭氣到血壓高 前進小巨蛋點出一大隱憂

健行科大今天在UBA公開男一級複賽8強賽倒數第二天賽程，於第四節一度領先台師大達到16分的情況下，卻在比賽倒數階段被追到...

UBA／差點又遭翻盤 健行靠劉丞勳關鍵罰球搶下4強門票

在昨天不敵台灣藝大吞下複賽首敗無緣提前晉級4強的健行科大，今天出戰台師大再一次陷入苦戰，首節打完還一度以4分落後，不過第...

UBA／休兵日遭訓話1小時 台藝大逆勢2連勝保4強生機

UBA公開男一級複賽今天進入倒數第二天賽程，在政大昨天率先搶下首張4強門票的情況下，另外3張門票卻陷入激烈的拉鋸戰，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。