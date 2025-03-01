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TPBL／雷蒙恩經過國家隊洗禮 展現球場IQ和積極度

中央社／ 台北1日電

TPBL台北台新戰神今天以106比100拿下隊史對新北國王首勝，比賽尾聲連續2次關鍵上籃得手的雷蒙恩，已是連4場得分雙位數，他笑說：「看到隊友積極，我也不想讓大家失望。」

雷蒙恩（Samuel Manu）是前中華職籃CBA洋將雷克斯（Rex H. Manu）之子，今年也首度入選台灣男籃，參加了2場亞洲盃資格賽，其中對香港之戰，還拿下全隊次高的14分，今天也是他從國家隊歸隊後的首場比賽。

雷蒙恩在接受中央社訪問時提到，還在打台灣隊的時候就特別想念戰神的隊友們，「所以我在國家隊的時候就特別努力學習，希望可以加強自己的籃球IQ以及打球的視野，才能回到母隊幫助球隊。」

教練許皓程也對雷蒙恩寄予相當大的厚望，他表示，當初選秀會選他進來，就是看中他很有天賦又很年輕，「資格賽的時候大家看他對香港的表現都很興奮，所以希望可以把手氣帶回到球隊裡來。」

許皓程強調，雷蒙恩的學習能力很快，也是球隊的Energy Guy，但有時候一些細節會做得沒那麼好，「但他從國家隊回來後，外線的選擇和對球場上的解讀都變好了，可見他在一群老大哥身邊確實學到不少。」

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