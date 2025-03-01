PLG／艾賽亞大三元無用 鋼鐵人不敵領航猿吞8連敗

台灣職籃P.LEAGUE+高雄鋼鐵人今天在主場迎戰桃園璞園領航猿，雖然主控艾賽亞繳出「大三元」，不過仍無力帶領球隊取勝，最後以80比90苦吞8連敗。

近期苦吞7連敗的鋼鐵人今天在主場挑戰穩居PLG龍頭領航猿，開局在失誤過多情況下，一度陷入3比11落後，所幸新洋將陶德（Isaiah Todd）發揮「高砲塔」本色，單節飆進2記三分球、高效率貢獻8分，幫助鋼鐵人逐步縮小差距，然而第2節未能擋住領航猿攻勢，導致帶著7分落後進入中場休息。

易籃後，鋼鐵人展現完全不同的氣勢，在洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）的穿針引線下，陳范柏彥連飆2記三分球、單節取得8分，鋼鐵人一度打出17比3攻勢，成功逆轉比分，沒想到第4節得分大當機，又把領先還了回去，最後鋼鐵人以10分之差吞敗，依舊未能止住連敗頹勢。

此役鋼鐵人主控艾賽亞繳出「大三元」24分、13籃板、13助攻，但也出現6次失誤，至於迎來PLG首秀的陶德則展現不俗的得分能力，貢獻球隊次高16分，包含4記三分球，不過早早陷入犯規麻煩，因此未能獲得太多上場時間。

在主力盧峻翔、李家慷缺陣情況下，領航猿靠著洋將布依德（Julian Boyd）貢獻28分、15籃板，艱辛摘下客場勝利。他在賽後接受主辦單位採訪時認為，獲勝關鍵在第3節前半段的亂流，全隊團結一心撐過去，接下來才能如願穩住陣腳，並對下週的東超聯賽4強之旅表達興奮之意，期許拿出好的表現。