TPBL／雷蒙恩將國家隊表現帶回戰神 教頭稱有時太亢奮

2連勝的台北台新戰神今天在主場迎戰聯盟戰績龍頭新北國王，在對手兩大後衛林書豪、李愷諺皆缺陣的情況下，戰神今天展現多點開花的攻勢，團隊共5人得分上雙，其中雷蒙恩在比賽最後2分鐘連續兩波進攻切入上籃得手，也幫助戰神最終以106：100險勝國王。

戰神今天在主場出戰龍頭國王，不過在上半場卻遭到國王洋將曼尼高頻頻撕裂防線，讓他在前兩節打完個人就豪取20分，加上林書緯和強森的內外串連，幫助國王前兩節打完還保有7分領先。

不過易籃後戰神麥卡倫手感甦醒，他單節投進兩顆三分球進帳13分，在他帶動下戰神團隊攻勢也變得更加活絡，尤其是日前剛代表中華男籃在亞洲盃資格賽第三階段出戰香港賽事有亮眼表現的雷蒙恩，個人單節也命中2顆三分球拿下8分，幫助戰神成功縮小差距。

第四節國王卻出現本土球員全面熄火的狀況，該節17分有14分是曼尼高與沃許本拿下，反觀戰神錢肯尼從板凳殺出拿下10分，加上雷蒙恩在比賽最後階段的兩次關鍵切入命中，最終戰神就以6分差距收下3連勝；戰神今天共5人得分上雙，其中錢肯尼拿下23分，雷蒙恩則有13分、6助攻、5籃板演出，至於傷癒復出的黃聰翰則攻下10分。

談到雷蒙恩在從國家隊歸隊的首場比賽就打出亮眼表現，戰神總教練許皓程表示，雷蒙恩是戰神與中華隊都亟欲培養的年輕好手，也希望他把中華隊的二連勝氣勢帶回到球隊之中，「他是非常謙虛的球員也懂努力，現在就是我們要如何啟發他的按鈕，去把球場節奏控制好，他有時候在場上太過亢奮，有些事情不是做得很理想，但他的能量對於球隊是很好幫助，有他的年輕氣息才能給我們好的化學效應。」