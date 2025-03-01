TPBL／麥卡倫關鍵跳投 戰神扳倒國王收3連勝

TPBL台北台新戰神今天迎戰聯盟龍頭新北國王，靠著全場攻下19分的洋將麥卡倫，在終場前21秒關鍵跳投得手，終場就以106比100擊敗國王，收下近期3連勝。

首節雙方手感都不佳，戰神暫時以27比25領先，第2節國王率先找回手感，靠著林書緯、曼尼高（Kenneth Alan Manigault Jr.）單節各攻下9分，國王半場結束以56比49領先。

第3節國王一度取得81比71的雙位數領先，但隨後戰神拉出一波9比0攻勢，前3節打完，國王又僅以3分領先。

關鍵的第4節雙方依舊激戰拉鋸，終場前2分05秒內，戰神雷蒙恩連續2次精彩的高難度上籃得手，幫助球隊取得101比100超前，接著國王林書緯三分線外出手沒進，戰神後衛麥卡倫（Ray McCallum）在終場前21秒中距離跳投得手，將領先擴大到3分差距，也替比賽劃下句點。

國王全場三分球出手33次僅命中8球，命中率24.2%，加上被對手戰神抓下17個進攻籃板，都是落敗主因，也讓曼尼高的33分做白工。

國王主力球星林書豪自從1月19日之後就沒再出賽，過去3場他缺席的比賽，國王1勝2敗。