UBA／健行晉級教頭氣到血壓高 前進小巨蛋點出一大隱憂

健行科大今天在UBA公開男一級複賽8強賽倒數第二天賽程，於第四節一度領先台師大達到16分的情況下，卻在比賽倒數階段被追到僅剩2分差距，最終才靠著劉丞勳關鍵兩罰取勝，並取得4強門票，不過教練劉孟竹賽後也點出球隊前進小巨蛋的一大隱憂。

健行在昨天爆冷輸給台藝大後，今天與台師大之戰又陷入苦戰，雙方上半場一路拉鋸，儘管第四節健行一度領先達到雙位數，但接下來卻因為後場頻頻發生失誤，讓台師大在比賽倒數階段追到僅剩2分差距，最終才靠著劉丞勳兩罰俱中搶下第二張晉級4強門票。

儘管健行達成連續9年晉級四強賽的紀錄，但教練劉孟竹賽後卻對於球隊在比賽最後階段的失誤連連感到不滿，直言氣到血壓高，「我們的問題還是在後場，過去健行被大家認為優勢在於轉換，但現在都已經消失，尤其控球一直失誤，真的沒有辦法，加上各隊打到健行命中率都是最高，我們的氣就是那麼差。」

劉孟竹也直言，在球隊一哥劉丞勳複賽都是帶傷上陣，狀況可能不到過往一半的情況下，原本就較劣勢的控球問題更被放大，「以前健行的射手都很幸福，不需要擔心後場被壓迫過不了半場，但現在我們的控球幾乎都是得分後衛轉型，正好是轉型中最困難的，如果我們今年想要拿回失去4年的冠軍，這關一定要解決。」

至於劉丞勳也直言，健行本學年陣容年紀較輕，學弟也還有很多要學習的地方，尤其是防守上的隱形失誤讓他們付出不小代價，「距離4強賽還有3個禮拜可以調整，我也會利用這段時間好好養傷。」