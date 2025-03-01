UBA／差點又遭翻盤 健行靠劉丞勳關鍵罰球搶下4強門票

在昨天不敵台灣藝大吞下複賽首敗無緣提前晉級4強的健行科大，今天出戰台師大再一次陷入苦戰，首節打完還一度以4分落後，不過第二節健行科大陳威宇挺身而出領軍逆轉，加上劉丞勳在比賽最後6秒2罰俱中，最終健行也以100：96擊敗台師大，收下複賽第5勝與4強門票。

複賽前4天打完拉出4連勝的健行，在昨天與台藝大之戰只要贏球就能晉級的情況下，最終卻遭到台藝大一路糾纏，最終以3分差距吞下敗仗，無緣提前晉級4強。

而今天健行則是碰上台師大，在球隊一哥劉丞勳帶傷上陣依舊手感不佳的情況下，健行在本場也陷入苦戰，反觀台師大莊杰閎在前兩節挺身而出攻下16分，帶領台師大一度取得領先，不過健行陳威宇也扮演板凳奇兵，在前兩節攻下11分，還有一次快攻單手爆扣演出，幫助健行在上半場打完反取得3分領先。

易籃後健行劉丞勳率先在中距離跳投命中，但莊杰閎隨即在三分線外還以顏色，不過手感發燙的陳威宇單節再度有兩顆三分球命中，加上莊杰閎在第三節尚未打完的情況下就五犯離場，也成為本場比賽的一大轉折點，健行在三節打完也將領先差距擴大到8分。

第四節健行曾睦軒連得4分後，健行一度取得11分領先，儘管莊政隆隨後抄截快攻得手，但陳威宇的三分球又潑了台師大一盆冷水，儘管比賽最後階段台師大一度追到僅剩2分差距，但關鍵時刻劉丞勳兩罰俱中，幫助健行以4分差距收下複賽第5勝，並成為繼政大後第二支晉級4強球隊。

健行今天共6人得分上雙，其中陳威宇投進4顆三分球拿下全隊最高24分，至於劉丞勳則有16分、8助攻，台師大則以第三節就犯滿離場的莊杰閎拿下25分最佳。