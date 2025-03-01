UBA／休兵日遭訓話1小時 台藝大逆勢2連勝保4強生機

UBA公開男一級複賽今天進入倒數第二天賽程，在政大昨天率先搶下首張4強門票的情況下，另外3張門票卻陷入激烈的拉鋸戰，其中昨天擊敗健行科大的台灣藝大，今天則是出戰陷入淘汰危機的虎尾科大，最終台藝大在喬納森、王威翔攜手攻下35分領軍下，以68：54淘汰虎科。

在複賽前4天打完同為1勝3敗的台藝大與虎科，昨天卻是兩樣情，台藝大以3分差距賞給4連勝的健行科大首敗，保住晉級生機，至於虎科則是不敵4連敗的黎明學院，晉級4強機率瞬間降低不少。

而兩隊今天碰頭都背負著不能輸的壓力，但上半場台藝大前一戰表現亮眼的王威翔再度火力全開，幫助虎科一路保持領先，反觀虎科卻受制於台藝大的防守，在前兩節僅攻下26分，上半場打完也以6分差距落後台藝大。

第三節台藝大王威翔持續火燙手感，在該節前5分鐘再度拿下6分，反觀虎科手感持續低迷，讓台藝大將領先差距一度擴大到13分。第四節台藝大喬納森也加入搶分行列，個人單節進帳8分，幫助台藝大一路保持雙位數領先，最終就以14分差距勝出，繼續保有晉級4強機會，至於虎科則是成為繼黎明後，第二支遭到淘汰的球隊。

對於在複賽前4戰吞下3敗後一度陷入淘汰危機，但休兵兩日後又拉出2連勝，台藝大教練葛記豪透露，在休兵日爆發球員與教練的衝突後，球隊確實愈來愈進入狀況，「球員可能以為休兵日就是調整就好，不需要練球，讓我有點生氣，把他們集合起來罵了一小時，經過那次衝突後感覺他們也重新繃緊神經，今天早上7點我們也就到光復練球。」

談到休兵日與教練的衝突，喬納森則解釋，「因為前一天我們輸給台師大，隔天又要練球，大家情緒都處在有點高的狀況，但被罵完後就穩定下來了。」

台藝大拿下2連勝後，複賽最後一戰面對狀況同樣回升的國體大將背負著不能輸的壓力，但是否能夠晉級也必須端看其他場比賽結果，葛記豪說：「所以這幾天我也不斷跟球員說，為什麼我們要成為被選擇的一方，而不是靠自己，希望他們能夠記取教訓。」