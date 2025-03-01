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TPBL／林信寬連兩戰破20分 攜手高錦瑋輕取攻城獅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹隊林信寬（左）連續兩場比賽攻破20分。圖／TPBL提供
雲豹隊林信寬（左）連續兩場比賽攻破20分。圖／TPBL提供

桃園台啤永豐雲豹隊今天在主場迎戰新竹御嵿攻城獅隊，在雙亞洲盃資格賽國手林信寬、高錦瑋今天再度聯手開砲，分別拿下21分、8籃板與16分、9助攻領軍下，雲豹也在下半場拉開差距，最終以98：82擊敗攻城獅，本季兩隊4度交手拿下3勝。

雲豹前一場在主場不敵國王後，今天再度在主場迎戰排名墊底的攻城獅，在攻城獅排出克拉搭配努利的雙鋒線洋將組合下，雲豹則是以威廉斯搭配艾吉的雙塔組合迎戰，並且在上半場就抓住攻城獅禁區漏洞猛打，上半場雲豹團隊就抓下11顆進攻籃板，禁區得分也比攻城獅整整多出14分。

但上半場攻城獅洋將努利也再度展現強大進攻破壞力，光是在上半場一人就9度站上罰球線，等同於雲豹全隊的罰球次數，並且投進8球，一人包辦17分，幫助攻城獅上半場打完僅以51：54落後給雲豹。

易籃後兩隊手感急速降溫，尤其是攻城獅該節前6分多鐘僅有克拉一人拿下4分，反觀雲豹在開節手風同樣不順的情況下，該節末段靠著林信寬、羅斯連續兩顆三分球，加上高錦瑋在該節結束前上籃命中，將領先優勢擴大到12分。

第四節初雲豹林信寬再度命中三分球，個人開節連得5分，隨後高錦瑋、黃鎮、羅斯也加入三分砲轟行列，雲豹也靠著單節6顆三分球一口氣將差距擴到20分以上，讓勝負提前底定，最終雲豹就以16分差距收下賽季第9勝。

雲豹高錦瑋今天三分球出手4次全數命中拿下16分，另有9助攻、4籃板且僅有1失誤，至於林信寬則是攻下21分，連續兩場比賽拿下至少20分演出，而攻城獅今天三名洋將雖然合計攻下59分，但本土球員未有人得分上雙。

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