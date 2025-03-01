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UBA／國體2連勝保4強生機 廖偉皓看教練打球喊好準

中央社／ 新竹1日電
113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開一級8強複賽，國立體大1日以71比53擊敗黎明學院，保住晉級4強生機，國立體大廖偉皓全場貢獻13分。 中央社
113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開一級8強複賽，國立體大1日以71比53擊敗黎明學院，保住晉級4強生機，國立體大廖偉皓全場貢獻13分。 中央社

國立體大今天大專籃球聯賽（UBA）以71比53擊敗黎明學院，保住晉級4強生機，休兵日後拿2連勝，廖偉皓透露，教練為緩和球隊氣氛，休兵日特別和大家打球，「他還是滿準。」

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強複賽今天在新竹市立體育館展開倒數第2天賽程，國體大出戰黎明，兩隊都已無退路，國體大靠著張祐瑋、廖偉皓各攻下14分、13分，以18分差獲勝，戰績2勝4敗，若想要躋身4強，不僅明天得先自力先扳倒台灣藝術大學，還得看別隊戰況。

談到球隊4連敗後2連勝，張祐瑋接受中央社訪問時表示，前面大家給自身壓力太大，導致影響發揮，「教練（桑茂森）跟我們說每場都是重新開始，能夠拿下2連勝，是因為我們前面一直沒有放棄。」

國體大經歷2天休兵日後重新打出氣勢，廖偉皓透露，休兵日第一天球隊就提前南下新竹備戰，打了一場歡樂全場，「第一次看到教練和我們一起打球，可能是想要讓我們放鬆一下。」

廖偉皓指出，看到教練一起打球，有嚇了一跳，「他還是滿準的」，而他隨後開玩笑地說，「可能因為他跟不到，有規定不能上籃，只能投籃。」

黎明輸球後，戰績1勝5敗，成為首支無緣4強的球隊，今天全隊以史魯齊12分最高，簡士凱11分次之。

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