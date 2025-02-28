UBA／連3場下剋上後 政大擋下台師大三分雨率先晉級4強

UBA公開男一級8強賽在休兵兩天後今天移師到新竹市立體育館再戰，在今天前三場賽事都以「下剋上」收場後，壓軸登場的衛冕軍政大也在與台師大之戰陷入苦戰，前三節打完雙方都還僅有個位數差距，不過末節兵多將廣的政大靠著團隊攻勢拉開差距，最終以106：82收下5連勝，成為首支晉級4強賽的球隊。

政大在複賽前4天打完後，與健行同樣保持4勝0敗佳績，不過今天首場比賽健行就遭遇滑鐵盧，以3分差距不敵台藝大，且接下來兩場比賽輔大與虎科，也相繼不敵戰績比自己差的國體大與黎明，讓4強門票爭奪戰戰局變得更加詭譎。

至於已經跨季45連勝的政大今天壓軸登場出戰台師大，也在前三節陷入苦戰，台師大在林韋愷、莊政隆雙槍連發下，不僅在首節還一度取得領先，前三節也靠著兇猛的外線火力一路緊咬比分。

不過沒有外籍生助陣的台師大，今天雖然砍進16顆三分球，但在沒有禁區優勢的情況下，不僅籃板數落後給對手高達31顆，也導致他們在第四節手感下滑後陷入得分困境。

反觀人手眾多的政大，不僅雙外籍生盛岦、波波卡輪番在禁區給予台師大痛擊，隊長宋昕澔與進攻箭頭林子皓也攜手包辦6顆三分球，加上吳志鍇、徐得祈也攻下17分，最終政大就在第四節拉開差距，以24分差收下5連勝、跨季46連勝，成為首支晉級小巨蛋4強賽的球隊。