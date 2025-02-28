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TPBL／特攻飛馳、馬可開箱亮眼 林韋翰：有好化學效應

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
特攻新洋將馬可（左）、飛馳（中）首秀表現亮眼。圖／TPBL提供
特攻新洋將馬可（左）、飛馳（中）首秀表現亮眼。圖／TPBL提供

TPBL新北中信特攻今天進行兩位新洋將飛馳與馬可的開箱，最終飛馳攻下31分、8助攻扮演球隊贏球功臣，馬可則是打了全隊最久的40分鐘，攻下19分、13籃板，賽後特攻林韋翰也表示，兩人加入後確實產生良好化學效應。

特攻本賽季在洋將戰力不穩定的情況下，上半季戰績在聯盟中處在後段班，而本周也宣布補進兩位新洋將飛馳與馬可，並在今天進行開箱，而兩人也成為今天特攻唯二得分上雙的球員，其中飛馳在第四節最後階段接連飆進三分球，更是幫助特攻鎖定勝利，終止2連敗。

對於飛馳、馬可加入的首場比賽就幫助球隊止敗，特攻後衛林韋翰賽後表示，「這場球對於球隊很重要，我們這個賽季跌跌撞撞也已經走了一半，現在有兩位新同學來幫助球隊，產生很好化學效應，而我的身體狀況也愈來愈好，看我在場上能夠守住對手甚至抄到球，這是很好跡象。」

林韋翰直言，在飛馳加入後自己從替補出發也是不錯的搭配，加上過去與馬可在CBA有過多年交手經驗，讓他相當了解馬可的能力，「很開心他們加入能夠幫助球隊贏球。」

至於飛馳也表示，加盟第一場比賽就能幫助球隊取勝讓他感到相當開心，「但今天我們能夠贏的原因就是每個時刻都有人跳出來為球隊建功，馬可表現很棒，韋翰也給對手很大防守壓力，很開心能拿下這場勝利。」

TPBL 新北中信特攻 籃球

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