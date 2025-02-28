快訊

曾是明日之星…鐵警嫌男廁太髒躲女廁半小時 涉偷拍送辦

曹興誠1500萬捐款羅生門 清大校長今發校內信說明了

TPBL／飛馳首秀狂飆31分 第四節17分助特攻退海神

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
特攻新洋將飛馳（左）首秀攻下31分，其中17分集中在第四節。圖／TPBL提供
特攻新洋將飛馳（左）首秀攻下31分，其中17分集中在第四節。圖／TPBL提供

新北中信特攻在近期進行雙洋將戰力異動後，今天在主場迎戰高雄全家海神的比賽中也進行飛馳與馬可的開箱，其中飛馳在首場比賽就展現驚人得分爆發力，不僅與海神克雷格在比賽最後階段上演飆分大戰，還在關鍵時刻連續砍進兩顆三分球，幫助特攻最終以85：79擊敗海神，終止2連敗。

本季在洋將戰力補強上不如預期的特攻，在今天賽前以7勝12敗排名在聯盟倒數第2名，隨著本季註冊名單大限愈來愈逼近，特攻也在本周一口氣替換兩名洋將，補進美籍後衛飛馳以及蒙特內哥羅國手馬可，希望能找到最適合的陣型。

而今天兩人進行開箱也確實打出亮眼表現，尤其是身高僅180公分主打控球的飛馳，儘管加入球隊時間不長，與隊友默契仍有待磨合，但首場比賽他就展現驚人得分爆發力，首節就不斷撕裂海神防線，單節拿下7分。

不過特攻今天在本土球員進攻手感不佳的情況下，接下來三節仍是與海神陷入拉鋸戰，尤其是海神小洋將克雷格，今天也不讓飛馳專美於前，前三節僅有10分進帳的他在末節挺身而出，在比賽剩下7分鐘時投進三分球幫助海神追平比數，個人單節拿下14分。

但關鍵時刻飛馳再度挺身而出，包括比賽最後3分半鐘在兩人包夾下投進一顆超高難度的三分球命中，又在倒數1分51秒再次命中三分球，澆熄了海神最終反撲氣燄，最終特攻就以6分差距帶走勝利，終止近期的2連敗，海神則是苦吞2連敗。

特攻今天以飛馳攻下31分、8助攻表現最佳，且其中17分集中在第四節，至於馬可則是替補上陣拿下19分、13籃板，至於海神則以克雷格24分、10籃板最佳。

TPBL 新北中信特攻 籃球 高雄全家海神

延伸閱讀

TPBL／海神推「浪人情歌」主題周 高雄巨蛋化身K歌包廂

TPBL／曾與林韋翰在CBA交手 特攻補進蒙特內哥羅大前鋒

TPBL／摩爾特里轉加盟海神 將與學弟克雷格攜手出擊 

TPBL／新洋將兩天狂轟85分不夠！攻城獅浪費22分領先 慘遭國王逆轉

相關新聞

TPBL／特攻飛馳、馬可開箱亮眼 林韋翰：有好化學效應

TPBL新北中信特攻今天進行兩位新洋將飛馳與馬可的開箱，最終飛馳攻下31分、8助攻扮演球隊贏球功臣，馬可則是打了全隊最久...

TPBL／飛馳首秀狂飆31分 第四節17分助特攻退海神

新北中信特攻在近期進行雙洋將戰力異動後，今天在主場迎戰高雄全家海神的比賽中也進行飛馳與馬可的開箱，其中飛馳在首場比賽就展...

UBA／喬納森27分比下劉丞勳 台藝大賞健行複賽首敗

只要再取一勝就能率先搶下UBA公開男一級4強門票的健行科大，今天出戰面臨晉級危機的台藝大卻陷入苦戰，在第三節僅拿下9分的...

TPBL／攻城獅簽下高炮塔薛斯基 與前隊友努利再合體

新竹御嵿攻城獅隊今天宣布洋將薛斯基（Nate Laszewski）正式加盟，薛斯基現年25歲，身高208公分、體重107...

TPBL／海神推「浪人情歌」主題周 高雄巨蛋化身K歌包廂

高雄全家海神隊將於3月8日、9日舉辦「浪人情歌」主題周，全隊私房歌單首度曝光，環廊猜對海神好聲音就有好禮，進場送主題摺扇...

PLG／領航猿校園巡迴啟航 白曜誠、林子洧分享心路歷程

桃園璞園領航猿隊「2025校園飛行計劃－領航點點名」正式啟航，昨天第一站前往桃園區桃園國中，帶領籃球社團學生體驗職業等級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。