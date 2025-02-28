TPBL／飛馳首秀狂飆31分 第四節17分助特攻退海神

新北中信特攻在近期進行雙洋將戰力異動後，今天在主場迎戰高雄全家海神的比賽中也進行飛馳與馬可的開箱，其中飛馳在首場比賽就展現驚人得分爆發力，不僅與海神克雷格在比賽最後階段上演飆分大戰，還在關鍵時刻連續砍進兩顆三分球，幫助特攻最終以85：79擊敗海神，終止2連敗。

本季在洋將戰力補強上不如預期的特攻，在今天賽前以7勝12敗排名在聯盟倒數第2名，隨著本季註冊名單大限愈來愈逼近，特攻也在本周一口氣替換兩名洋將，補進美籍後衛飛馳以及蒙特內哥羅國手馬可，希望能找到最適合的陣型。

而今天兩人進行開箱也確實打出亮眼表現，尤其是身高僅180公分主打控球的飛馳，儘管加入球隊時間不長，與隊友默契仍有待磨合，但首場比賽他就展現驚人得分爆發力，首節就不斷撕裂海神防線，單節拿下7分。

不過特攻今天在本土球員進攻手感不佳的情況下，接下來三節仍是與海神陷入拉鋸戰，尤其是海神小洋將克雷格，今天也不讓飛馳專美於前，前三節僅有10分進帳的他在末節挺身而出，在比賽剩下7分鐘時投進三分球幫助海神追平比數，個人單節拿下14分。

但關鍵時刻飛馳再度挺身而出，包括比賽最後3分半鐘在兩人包夾下投進一顆超高難度的三分球命中，又在倒數1分51秒再次命中三分球，澆熄了海神最終反撲氣燄，最終特攻就以6分差距帶走勝利，終止近期的2連敗，海神則是苦吞2連敗。

特攻今天以飛馳攻下31分、8助攻表現最佳，且其中17分集中在第四節，至於馬可則是替補上陣拿下19分、13籃板，至於海神則以克雷格24分、10籃板最佳。