UBA／喬納森27分比下劉丞勳 台藝大賞健行複賽首敗

只要再取一勝就能率先搶下UBA公開男一級4強門票的健行科大，今天出戰面臨晉級危機的台藝大卻陷入苦戰，在第三節僅拿下9分的情況下遭到台藝大逆轉戰局，儘管末節健行科大一度追近比分，但喬納森關鍵時刻投進拆拆彈三分球以及3罰俱中，幫助台藝大最終以81：78爆冷勝出，保住晉級希望。

UBA公開男一級複賽在板橋體育館進行完前4場賽事後，歷經兩天休兵，今天移師到新竹市立體育館再戰，首場比賽就爆出冷門，與政大一同在複賽保持4連勝不敗金身的健行，今天出戰1勝3敗的台藝大，首節台藝大王威翔就砍進10分，幫助台藝大保有2分領先。

第二節健行廖本謙火力全開，個人單節進帳13分，助健行一度拉開差距，不過易籃後健行卻出現進攻無預警熄火的狀況，單節僅拿下9分，反觀台藝大在喬納森與替補上陣的徐堂琪單節4投4中，其中包括該節結束時投進壓哨跳投，團隊單節拿下21分並取得8分領先。

第四節開打後王威翔跳投命中，台藝大一度取得雙位數領先，儘管健行隨後急起直追，但喬納森在倒數4分鐘時投進一次超高難度的拆彈三分球，又在比賽最後35秒於三分線外出手遭到對手犯規，並靠著3罰俱中幫助台藝大取得7分領先，而健行雖然在史密斯罰球以及潘偉傑三分球命中後，一度追到3分差距，但最終周宏綸三分出手落空，讓台藝大以3差距爆冷勝出。

台藝大今天共4人得分上雙，其中喬納森攻下27分，王威翔則有18分、7助攻，外籍生飛尼克斯則有14分、12籃板，至於健行今天團隊手感不佳，三分球出手32次僅命中8球，劉丞勳攻下19分最佳，但他全場出手19次僅命中6球，表現遭到喬納森比下。