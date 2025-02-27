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TPBL／海神推「浪人情歌」主題周 高雄巨蛋化身K歌包廂

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神隊將推出浪人情歌主題周。圖／高雄全家海神隊提供
海神隊將推出浪人情歌主題周。圖／高雄全家海神隊提供

高雄全家海神隊將於3月8日、9日舉辦「浪人情歌」主題周，全隊私房歌單首度曝光，環廊猜對海神好聲音就有好禮，進場送主題摺扇、樺達硬喉糖、多喝水MORE乳酸風味氣泡飲，環廊票選浪人情歌指定曲，抽幸運神隊友晉升享溫馨享Life Card「黃金會員」，8日中場挑戰再送享溫馨歡唱金，歌聲、笑聲、歡呼聲全都在高雄巨蛋「浪人情歌」。

浪人情歌主題周無論是「閃閃惹人愛」、「理想情人」，還是情竇初開的「初戀粉色系」，投下最讓你動心的組別，最高票組9日賽後將與神隊友近距離互動，再抽出一位幸運神隊友，免費成為享溫馨享Life Card「黃金會員」。

「浪人情歌」主題包廂則為主場周限定，除了邀請神隊友拍照打卡，全隊私房歌單也隆底家。誰是嘻哈派？誰對老歌愛不釋手？猜對樺達硬喉糖帶回家。8日中場遊戲「享溫馨大歌星」，神隊友3人組隊參賽，邀請3隊PK，總共9題，由主持人出題，正確接唱下一句歌詞即可得一分，分數最高的隊伍，即可獲得享溫馨歡唱折價券。

此外，3月8日、9日騰雲科技與高雄全家海神合作，將在高雄巨蛋館外廣場辦理AQUA食市集，美味餐飲照顧神隊友的胃，市集營業時間12點30至20點00。

一期一會的日月光家庭日即將在3月9日登場，賽前二樓環廊AQUA MERMAIDS見面會、員工專屬神應援活動及早鳥加碼禮，豐富禮物及精彩活動，歡迎日月光神隊友踴躍參加。

AQUAS STORE歡慶38婦女節，身分證字號含3或8的神隊友，出示證件即享9折優惠，女性球迷購買商品，即享88折優惠。

籃球

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