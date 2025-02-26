TPBL／雙衛缺陣林書緯飆22分補缺口 國王成功復仇雲豹

桃園台啤永豐雲豹今天在主場迎戰戰績龍頭新北國王，其中國王在林書豪、李愷諺兩名主力後衛缺陣的情況下仍是與雲豹一拉鋸，比賽最後階段國王靠著林書緯、簡祐哲的三分球以及倒數7秒陳俊男的關鍵上籃，最終國王就以102：99險勝雲豹。

國王與雲豹在本月初進行賽季首度交手，當時雲豹在掌控禁區優勢的情況下，最終一路領先國王並取勝，雙方今天再度碰頭，國王不僅再度少了林書豪，李愷諺也因傷缺陣，至於前一次交手表現亮眼的雲豹洋將克羅馬也未出賽，由新洋將羅斯進行開箱。

儘管少了兩名主力後衛，但國王今天上半場依舊展現極佳侵略性，尤其是林書緯在上半場就以9投6中的表現攻下12分，加上曼尼高與沃許本一內一外的洋將連線，幫助國王在上半場打完還保有5分領先。

但下半場雲豹也吹起反攻號角，尤其是日前剛代表中華隊打完亞洲盃資格賽第三階段賽事的高錦瑋與林信寬，在該節合力拿下14分，不過近期表現不錯的國王射手簡祐哲也在該節投進兩顆三分球，幫助國王在該節打完仍與雲豹保持平手。

第四節中段國王一度取得6分領先，但林信寬再度挺身連得5分後，又完成一次「三分打」，幫助雲豹在倒數4分半鐘取得領先，不過林書緯與簡祐哲連續兩顆三分球命中，以及倒數7秒時林書緯在妙傳助攻給陳俊男上籃命中，幫助國王最終以3分差距險勝雲豹。

國王今天以林書緯和沃許本皆攻下22分表現最佳，林書緯另有8助攻演出，頂上國王後場戰力缺口，至於簡祐哲則是砍進4顆三分球拿下14分，而雲豹則以林信寬攻下24分最佳，高錦瑋14分、11助攻，剛代表關島打完亞洲盃資格賽的羅斯，加盟首秀則有15分、5籃板、4助攻。