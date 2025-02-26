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籃球／亞洲盃外卡賽天母登場 我將與泰國、關島爭門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞洲盃男籃資格賽外卡賽將於天母登場。記者余承翰／攝影
亞洲盃男籃資格賽外卡賽將於天母登場。記者余承翰／攝影

男籃亞洲盃資格賽在日前結束第三階段賽事後，中華隊確定以分組第3名落入外卡賽，而今天中華籃協也接獲FIBA通知，確定取得外卡賽中華隊所處組別賽事的主辦權，外卡賽將於3月19日至21日在北市大天母體育館舉行。

中華男籃日前在亞洲盃資格賽第三階段賽事，連續擊敗菲律賓與香港，分組賽以3勝3敗作收，儘管無緣以分組前2名直接晉級亞洲盃正賽，但仍能在6取4的外卡賽中力拚最後晉級機會。

而中華隊這次外卡賽也將與泰國、關島同組爭奪兩張正賽門票，中華籃協也在晚間宣布，此階段外卡賽將由我國取得主辦權，賽事將於3月19日至21日舉行，比賽地點為台北市立大學天母體育館，選手名單、賽程、轉播及售票資訊等，將另行公告。

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