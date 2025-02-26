快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

聽新聞
0:00 / 0:00

東超籃賽／首度參賽就闖4強 領航猿挑戰百萬冠軍獎金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
領航猿下月將赴澳門爭取東超金盃。圖／領航猿提供
領航猿下月將赴澳門爭取東超金盃。圖／領航猿提供

桃園璞園領航猿首度參加東亞超級聯賽（East Asia Super League）就闖進4強決賽，3月7日和9日將在澳門新濠影滙爭取冠軍專屬的百萬美元獎金，「桃園巨蛋里長伯」領航猿MC宜柏與Pilots Crew成員也將一同出征，見證隊史新頁。

今年東超最終4強上演台日對決，領航猿3月7日將對決日本B聯盟強權琉球黃金國王，連兩年打進4強的新北國王將和B聯盟上季冠軍廣島蜻蜓爭奪另張冠軍戰門票，9日進行季軍戰和冠軍戰。

琉球陣中擁有沖繩當地出生的明星後衛岸本隆一，曾獲選B聯盟2022到23賽季總冠軍賽MVP，4強賽和「69大魔王」盧峻翔的球星對決將成為眾所期待的一幕；領航猿主力後衛白曜誠與岸本隆一的對位也將成為一大看點。

領航猿挑戰隊史第一座東超冠軍金盃，應援好夥伴眠豆腐、奧莉薇閣攜手前進澳門，奧莉薇閣提供每位球隊人員行李箱攜帶作戰裝備，一起成為最強後盾；「豆腐猿助，稱霸東超」床墊網購第一品牌「眠豆腐」，將桃園主場特有干擾催眠儀式移師澳門，只要球迷在比賽現場貼上應援紋身貼紙並拿起催眠豆腐手舉牌，賽後將選出賣力應援的催眠眠鬥士，能夠獲得「眠豆腐催眠麵包枕頭一顆」，兩場賽事共會選出4位催眠眠鬥士，邀請球迷一起到現場感受領航猿獨有的應援魅力。

「桃園巨蛋里長伯」領航猿MC宜柏與Pilots Crew成員油米、祤鍹、可暄、依沛、Ruka與琁琁下月也將隨領航猿前進澳門，將在現場橙客球迷一同為領航猿熱血吶喊，球團也號召球迷一同到場，為領航猿齊聲應援。

東超4強賽結束後，領航猿3月底將持續征戰亞洲籃球冠軍聯賽的東亞區資格賽（Basketball Champions League Asia-East，簡稱：BCL Asia-East），與來自馬來西亞、印尼與蒙古等地球隊爭奪BCL Asia正賽門票。領航猿資格賽主場將在4月26日到4月29日於新莊體育館舉行，屆時也歡迎球迷一起進場支持領航猿。

籃球

延伸閱讀

獨／新光三越氣爆 澳門1家7口釀2死今分搭2班機返家

澳門推近3680萬美元獎賞 刺激淡季留澳消費

新光三越氣爆澳門夫妻雙亡 今低調家祭出動黑傘部隊

台中新光三越氣爆傷者 2歲澳門女童腦壓下降

相關新聞

東超籃賽／首度參賽就闖4強 領航猿挑戰百萬冠軍獎金

桃園璞園領航猿首度參加東亞超級聯賽（East Asia Super League）就闖進4強決賽，3月7日和9日將在澳門...

UBA／給後衛「灌雞湯」 政大大勝國體跨季45連勝

第一節就取得兩位數領先，UBA公開男一級衛冕軍政治大學今天再以84：50擊敗國體大學，113學年富邦人壽UBA公開男一級...

UBA／跳高轉田徑轟7記三分彈 陳威宇夢想披國家隊戰袍

大學才接受籃球正規訓練，原本是跳高選手的健行科大195公分長人陳威宇，今年外線再進化，今天碰黎明學院三分球15投7中攻下...

UBA／昨天吊點滴 台師大長人回血繳雙10力退台藝大

昨天全身無力賽後就醫吊點滴，台師大四年級的195公分前鋒曾信武今天順利「回血」，面對台藝大的關鍵戰打滿40分鐘，且在決勝...

TPBL／曾與林韋翰在CBA交手 特攻補進蒙特內哥羅大前鋒

本賽季因為洋將戰力的不穩定導致戰績排名倒數第2名的新北中信特攻，今天宣布簽下蒙特內哥羅籍大前鋒「馬可」（Marko To...

TPBL／雲豹雙企業主題日接棒登場 將設置拯救萌友區 

台啤永豐雲豹3月1日、3月2日將於主場分別與新竹御嵿攻城獅、新北中信特攻交手，球團兩日主場分別與「雲豹能源」、「火星生技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。