東超籃賽／首度參賽就闖4強 領航猿挑戰百萬冠軍獎金

桃園璞園領航猿首度參加東亞超級聯賽（East Asia Super League）就闖進4強決賽，3月7日和9日將在澳門新濠影滙爭取冠軍專屬的百萬美元獎金，「桃園巨蛋里長伯」領航猿MC宜柏與Pilots Crew成員也將一同出征，見證隊史新頁。

今年東超最終4強上演台日對決，領航猿3月7日將對決日本B聯盟強權琉球黃金國王，連兩年打進4強的新北國王將和B聯盟上季冠軍廣島蜻蜓爭奪另張冠軍戰門票，9日進行季軍戰和冠軍戰。

琉球陣中擁有沖繩當地出生的明星後衛岸本隆一，曾獲選B聯盟2022到23賽季總冠軍賽MVP，4強賽和「69大魔王」盧峻翔的球星對決將成為眾所期待的一幕；領航猿主力後衛白曜誠與岸本隆一的對位也將成為一大看點。

領航猿挑戰隊史第一座東超冠軍金盃，應援好夥伴眠豆腐、奧莉薇閣攜手前進澳門，奧莉薇閣提供每位球隊人員行李箱攜帶作戰裝備，一起成為最強後盾；「豆腐猿助，稱霸東超」床墊網購第一品牌「眠豆腐」，將桃園主場特有干擾催眠儀式移師澳門，只要球迷在比賽現場貼上應援紋身貼紙並拿起催眠豆腐手舉牌，賽後將選出賣力應援的催眠眠鬥士，能夠獲得「眠豆腐催眠麵包枕頭一顆」，兩場賽事共會選出4位催眠眠鬥士，邀請球迷一起到現場感受領航猿獨有的應援魅力。

「桃園巨蛋里長伯」領航猿MC宜柏與Pilots Crew成員油米、祤鍹、可暄、依沛、Ruka與琁琁下月也將隨領航猿前進澳門，將在現場橙客球迷一同為領航猿熱血吶喊，球團也號召球迷一同到場，為領航猿齊聲應援。

東超4強賽結束後，領航猿3月底將持續征戰亞洲籃球冠軍聯賽的東亞區資格賽（Basketball Champions League Asia-East，簡稱：BCL Asia-East），與來自馬來西亞、印尼與蒙古等地球隊爭奪BCL Asia正賽門票。領航猿資格賽主場將在4月26日到4月29日於新莊體育館舉行，屆時也歡迎球迷一起進場支持領航猿。