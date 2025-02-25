UBA／給後衛「灌雞湯」 政大大勝國體跨季45連勝

第一節就取得兩位數領先，UBA公開男一級衛冕軍政治大學今天再以84：50擊敗國體大學，113學年富邦人壽UBA公開男一級8強複賽休兵日前收下4連勝，跨季連勝也推進到45連勝，持續推進隊史紀錄。

政大教頭陳子威提到，連續出賽4天，球員多少會疲勞，國體球員身體對抗好，本就預期會是低比分的比賽，今天也讓輪替上多點組合作配合，「Kiki」徐得祈替補上陣也打出高效率，達到昨天傳訊息給子弟兵的效果。

「昨天我傳訊給Kiki，給他鼓勵，我和他說『要當全聯盟最好的後衛』，後來改『要當全聯盟最讓人害怕的後衛』。」陳子威解釋，組織和防守本來就是徐得祈強項，今年再「磨」出進攻，讓178公分的徐得祈有更多武器，「不到180公分的後衛，想上職業一定要有得分能力，高錦瑋是個例子，日本的小後衛也是。」

政大農曆年後曾到日本關西移地訓練一星期，觀賞了學長游艾喆兩場比賽，徐得祈從中也有收穫，今天三分球7投4中攻下14分的他提到，平常都會看高錦瑋、林俊吉和林韋翰比賽，學習「小後衛的生存之道」，去年休賽季也和球隊技術教練王天佑加強個人訓練，努力開發進攻手段，「要繼續努力，在這聯盟（UBA）有一席之地才能打上職業。」