快訊

經典賽Live／中華隊與西班牙生死戰 莊陳仲敖先發、高宇杰DH

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

聽新聞
0:00 / 0:00

UBA／跳高轉田徑轟7記三分彈 陳威宇夢想披國家隊戰袍

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
陳威宇今天碰黎明學院轟進7記三分球在內的29分，寫下生涯新高。圖／大專體總提供
陳威宇今天碰黎明學院轟進7記三分球在內的29分，寫下生涯新高。圖／大專體總提供

大學才接受籃球正規訓練，原本是跳高選手的健行科大195公分長人陳威宇，今年外線再進化，今天碰黎明學院三分球15投7中攻下29分，三分進球數、得分雙雙創個人新高，也助健行以87：75奪下113學年富邦人壽UBA公開男一級8強複賽4連勝。

陳威宇出身田徑世家，原本是跳高選手，直到大學加入中信學院開始接受正規籃球訓練，113學年轉學到健行，持續朝籃球路努力；昨天陳威宇碰輔仁大學就有12投5中的三分球演出，今天碰黎明手感更燙，前13次外線出手就命中7球，教練劉孟竹笑說：「要不是最後兩球亂投，沒站好就出手，命中率更高。」

劉孟竹認為陳威宇未來性十足，「195公分，能跑能跳，投射能力和距離和朱雲豪差不多，再加強籃球基本觀念，未來會是職業隊甚至國家隊可用之兵。」

經驗值當然後起步晚的陳威宇劣勢，但身兼SBL台啤教練的劉孟竹讚子弟兵很有企圖心，除會和隊上「得分王」劉丞勳一起自主訓練，平常練完球甚至還會和助理教練到台啤加練，教練團在UBA預賽結束後也特別加強他的防守，上場更有自信後也找回該有的投籃節奏，帶動複賽表現。

陳威宇坦言自己仍算籃球「菜鳥」，防守基本功、團隊防守意識都不夠好，但教練團和隊友不斷給鼓勵和幫助，來自台中的家人也是幾乎每場比賽到場支持，都是自己努力進步的力量，「有機會會想去職業舞台，什麼時候去挑戰要給教練挑戰，當然也希望當國手，這是每個球員的夢想。」

基本動作還有很多進步空間，陳威宇目前在球隊的定位就是防守、搶籃板和投籃，他笑說從小就會看NBA，偶像其實是湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯，但自己瘦高體型和偶像差很多，也喜歡看太陽隊杜蘭特打球，期待各方面持續精進。

陳威宇今天碰黎明學院轟進7記三分球在內的29分，寫下生涯新高。圖／大專體總提供
陳威宇今天碰黎明學院轟進7記三分球在內的29分，寫下生涯新高。圖／大專體總提供

籃球

延伸閱讀

UBA／輔大不敵健行吞首敗 還傷外籍生凱德爾

UBA／兄弟對決破局 林子皓外線開張助政大跨季44連勝

UBA／婉拒職業隊再磨一年 林韋愷成台師大首位千分得分王

UBA／劉丞勳改寫王竫婷得分紀錄 率健行逆轉虎科開胡

相關新聞

UBA／跳高轉田徑轟7記三分彈 陳威宇夢想披國家隊戰袍

大學才接受籃球正規訓練，原本是跳高選手的健行科大195公分長人陳威宇，今年外線再進化，今天碰黎明學院三分球15投7中攻下...

UBA／昨天吊點滴 台師大長人回血繳雙10力退台藝大

昨天全身無力賽後就醫吊點滴，台師大四年級的195公分前鋒曾信武今天順利「回血」，面對台藝大的關鍵戰打滿40分鐘，且在決勝...

TPBL／曾與林韋翰在CBA交手 特攻補進蒙特內哥羅大前鋒

本賽季因為洋將戰力的不穩定導致戰績排名倒數第2名的新北中信特攻，今天宣布簽下蒙特內哥羅籍大前鋒「馬可」（Marko To...

TPBL／雲豹雙企業主題日接棒登場 將設置拯救萌友區 

台啤永豐雲豹3月1日、3月2日將於主場分別與新竹御嵿攻城獅、新北中信特攻交手，球團兩日主場分別與「雲豹能源」、「火星生技...

UBA／輔大不敵健行吞首敗 還傷外籍生凱德爾

113學年富邦人壽UBA公開男一級8強複賽同是連勝的健行科大和輔仁大學今天壓軸場正面交鋒，輔大除以59：80吞下8強首敗...

UBA／兄弟對決破局 林子皓外線開張助政大跨季44連勝

尋求富邦人壽UBA公開男一級5連霸的政治大學，今天碰台藝大克服開賽慢熱，半場打完已領先30分，最終以90：61奪下113...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。