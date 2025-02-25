UBA／跳高轉田徑轟7記三分彈 陳威宇夢想披國家隊戰袍

大學才接受籃球正規訓練，原本是跳高選手的健行科大195公分長人陳威宇，今年外線再進化，今天碰黎明學院三分球15投7中攻下29分，三分進球數、得分雙雙創個人新高，也助健行以87：75奪下113學年富邦人壽UBA公開男一級8強複賽4連勝。

陳威宇出身田徑世家，原本是跳高選手，直到大學加入中信學院開始接受正規籃球訓練，113學年轉學到健行，持續朝籃球路努力；昨天陳威宇碰輔仁大學就有12投5中的三分球演出，今天碰黎明手感更燙，前13次外線出手就命中7球，教練劉孟竹笑說：「要不是最後兩球亂投，沒站好就出手，命中率更高。」

劉孟竹認為陳威宇未來性十足，「195公分，能跑能跳，投射能力和距離和朱雲豪差不多，再加強籃球基本觀念，未來會是職業隊甚至國家隊可用之兵。」

經驗值當然後起步晚的陳威宇劣勢，但身兼SBL台啤教練的劉孟竹讚子弟兵很有企圖心，除會和隊上「得分王」劉丞勳一起自主訓練，平常練完球甚至還會和助理教練到台啤加練，教練團在UBA預賽結束後也特別加強他的防守，上場更有自信後也找回該有的投籃節奏，帶動複賽表現。

陳威宇坦言自己仍算籃球「菜鳥」，防守基本功、團隊防守意識都不夠好，但教練團和隊友不斷給鼓勵和幫助，來自台中的家人也是幾乎每場比賽到場支持，都是自己努力進步的力量，「有機會會想去職業舞台，什麼時候去挑戰要給教練挑戰，當然也希望當國手，這是每個球員的夢想。」