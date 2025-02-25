UBA／昨天吊點滴 台師大長人回血繳雙10力退台藝大

昨天全身無力賽後就醫吊點滴，台師大四年級的195公分前鋒曾信武今天順利「回血」，面對台藝大的關鍵戰打滿40分鐘，且在決勝關頭扮演重要功臣，全場攻下18分、10籃板，包括最後1分16秒打進致勝球，加上兩位菜鳥莊政隆和莊杰閎合拿31分，助隊驚險以65：60擊敗台藝大，113學年富邦人壽UBA公開男一級8強複賽收下第3勝。

曾信武透露昨天身體不適，使不上力、全身都軟，吊點滴後狀況回升，且「贏球治百病」，打下重要勝利後身體狀況感覺更好，「後面剩3場放開打，（小巨蛋）就差最後一步！」台師大今年預賽排名第3，休兵日前的4戰累積3勝1敗，離重返4強的目標再進一步。

雖打下勝利，曾信武自評和大一中鋒廖子程不知是緊張或亢奮，籃下命中率比較低，所幸從大一就苦練的外線有發揮，今天三分球6投3中，最後撿到進攻籃板再補進超前分更是「賺到」；他也肯定大一即戰力莊政隆、莊杰閎和廖子程的發揮，「對球隊很加分，去年能打得人比較少，今年有這幾位新生加入，攻防都更順暢。」

莊政隆第一節就攻下13分，助台師大取得26：16領先，但台藝大第二節打出12：3的反撲攻勢，台師大又是靠莊政隆突破才稍微止血，不過單節只拿7分讓半場優勢縮小到33：29。

台藝大第三節在喬納森籃下進球後反超比數，接續兩隊分數緊咬，第四節2分43秒台藝大潘陳瑞豐投進三分球後台藝大再取得59：57領先；2分16秒曾信武投進中距離追平球，台藝大外籍生飛尼克斯2罰中1後曾信武籃下先「放槍」再搶下進攻籃板補進，讓台師大再回到61：60領先，加上最後37秒莊政隆單打得手、莊杰閎抄截上籃，台藝大最後7秒又出現失誤，讓台師大以一波6：0的關門攻勢帶走勝利。

莊杰閎是預賽「抄截王」，今天再有4抄截演出，最後一抄尤其關鍵，他笑說：「已經忘記發生什麼事，當下專注在球，他眼神有飄一下，我就衝出去了。」高中來自泰山高中的莊杰閎提到，高一球隊打進4強但自己沒報到名，之後2年都無緣HBL 4強，今年台師大晉級機會濃厚，希望能一圓「攻蛋」夢想。