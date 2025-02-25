快訊

空間管理大師？台南「帆布車棚」蝦皮店到店開張 網驚：颱風不會吹跑嗎

行動電源爆炸說不清挨轟！亞果元素二度公告召回型號再+1 改13處免費回收

放棄樹葬！大S最新下葬方式曝光 具俊曄考慮中

TPBL／曾與林韋翰在CBA交手 特攻補進蒙特內哥羅大前鋒

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中信特攻宣布簽下蒙特內哥羅前鋒馬可。圖／新北中信特攻提供
中信特攻宣布簽下蒙特內哥羅前鋒馬可。圖／新北中信特攻提供

本賽季因為洋將戰力的不穩定導致戰績排名倒數第2名的新北中信特攻，今天宣布簽下蒙特內哥羅籍大前鋒「馬可」（Marko Todorovic）及美國籍後衛「飛馳」（Fatts Russell），其中馬可不僅是蒙特內哥羅國家隊常客，過去也曾在CBA與特攻主控林韋翰交手，他的加入也將讓特攻洋將組成逐步回到上賽季的歐陸風。 

馬可身高208公分、體重113公斤，擁有多年西班牙甲級聯賽（LIGA ACB）及四年的中國職業籃球聯賽（CBA）的豐富經驗，他長年於歐亞高層級賽事出賽，策應及外線是他的主要武器，特攻當家控球林韋翰聊到這位新任特務，也馬上回憶起當年在CBA打球時與他的交手，對於馬可的外線快速出手印象非常深刻。

26歲的美國籍後衛飛馳，選擇背號3號，身高180公分、體重75公斤，大學期間於一級男子籃球錦標賽（NCAA）征戰，2022年前往歐洲亞得里亞海聯賽（ABA）展開職業生涯，出賽15場，場均得分26.8分、貢獻7.3次助攻，同年即獲得前往土耳其籃球超級聯賽（BSL）發展機會，2022年至今年初皆於土耳其一級聯賽征戰，場均得分15分以上，今年1月仍於土耳其籃球超級聯賽征戰，為歐洲各大聯盟爭相競逐的對象。

中信特攻執行教練莫米爾（Momir Ratkovic）對馬可和飛馳寄予厚望，「飛馳是一位擁有敏捷、爆發力及多種得分手段的雙能衛，能夠為自己也為隊友製造機會。而馬可則是擁有多年在高層級聯賽征戰的經驗，內外兼具且能夠同時擔任4號及5號位。期望在兩位加入後，能夠提升球隊在攻防兩端的表現，為接下來的賽事做好準備。」

目前特攻外援戰力包含前鋒艾斯卡（Ivan Aska）、中鋒克力斯（Kristijan Krajina）及奈森（Nysier Brooks），期待馬可和飛馳的加入，幫助特務軍團於團隊合作上發揮最大效能、強化團隊組織進攻能力，以更全面的戰力迎戰接下來的賽事。兩位洋將對於來到TPBL征戰也充滿拚勁與期待，想跟球迷朋友說，「中信特攻是一支具有實力且團結的球隊，我們會全力以赴，為團隊未來的每一場比賽拿下勝利。」

籃球

延伸閱讀

TPBL／中信特攻星火計畫啟動 雙北30名球員教練參與

謀殺烏逃亡母女劫5周大嬰兒 德夫婦「求女心切」遭判終身監禁

義大利倡議 加速候選國加入歐盟進程

TPBL／麥卡倫回歸還在找手感 戰神險勝特攻止二連敗

相關新聞

TPBL／曾與林韋翰在CBA交手 特攻補進蒙特內哥羅大前鋒

本賽季因為洋將戰力的不穩定導致戰績排名倒數第2名的新北中信特攻，今天宣布簽下蒙特內哥羅籍大前鋒「馬可」（Marko To...

TPBL／雲豹雙企業主題日接棒登場 將設置拯救萌友區 

台啤永豐雲豹3月1日、3月2日將於主場分別與新竹御嵿攻城獅、新北中信特攻交手，球團兩日主場分別與「雲豹能源」、「火星生技...

UBA／輔大不敵健行吞首敗 還傷外籍生凱德爾

113學年富邦人壽UBA公開男一級8強複賽同是連勝的健行科大和輔仁大學今天壓軸場正面交鋒，輔大除以59：80吞下8強首敗...

UBA／兄弟對決破局 林子皓外線開張助政大跨季44連勝

尋求富邦人壽UBA公開男一級5連霸的政治大學，今天碰台藝大克服開賽慢熱，半場打完已領先30分，最終以90：61奪下113...

UBA／婉拒職業隊再磨一年 林韋愷成台師大首位千分得分王

去年就有職業隊招手，台師大「得分王」林韋愷仍決定留在UBA磨練一年，今年大四的他再扛起球隊得分重任，預賽先有單場53分的...

UBA／未來想修飛機！虎科194公分長人有航空夢

就讀光復高中時就有不錯成績，身高194公分的曾韋翔成為虎尾科大新鮮人，選擇的科系和隊友很不同，成為目前唯一就讀飛機機械系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。