TPBL／雲豹雙企業主題日接棒登場 將設置拯救萌友區 

台啤永豐雲豹3月1日、3月2日將於主場分別與新竹御嵿攻城獅、新北中信特攻交手，球團兩日主場分別與「雲豹能源」、「火星生技」推出企業主題日，除有豐富主題日限定活動，現場更規劃多項趣味遊戲，還有機會與「浪LIVE電豹女」近距離互動，邀請豹迷們踴躍進場，與球隊攜手捍衛屬於桃園的榮耀。

3月3日是「世界野生動植物日」，球團與「雲豹能源」特別在3月1日攜手舉辦「豹愛地球 x 守護野生萌友」主題日，萌趣登場！雲豹能源長年深耕再生能源與台灣永續發展，其企業名稱「雲豹」正象徵著對瀕危物種與環境的守護。此次活動不僅希望提升民眾對動物保育的關注，也期盼喚起更多人對生態環境的重視，共同守護台灣珍貴的野生萌友。

「豹愛地球x守護野生萌友」主題日將推出豐富環廊活動，「瀕危動物知識大會考」要來考考豹迷們的動保知識，通過考驗者即可兌換美味「豹」米花；「浪LIVE電豹女」草莓、安汝、Jasmine、魚肉、 思思、Nia將前往攤位與粉絲進行「喵星拳大挑戰」，獲勝者可得到精美品牌小禮。此外「雲豹能源」也特別與「台灣野灣野生動物保育協會」合作設置「拯救萌友區」，透過愛心勸募協助建設完善的野生動物救援復健服務，周六當天凡捐款就能獲得可愛動物小禮品，期待透過寓教於樂的推廣方式，提升豹迷對於瀕危物種保護的意識。

3月2日「火星生技」主題日將推出「武倍戰力組」、「B群強效組」等雲豹限定組合商品，當日前十位購買的幸運豹迷可獲得「浪LIVE電豹女合照拍立得」，還有機會抽球員簽名毛巾、球員簽名籃球，此外「 浪LIVE 電豹女」紹頤、雪寶、諺諺也將現身「火星生技」周日主題攤位進行趣味互動，喜愛女孩的豹迷們千萬別錯過。

本季大受好評的「豹達桃園」里民優惠將持續進行，號召桃園在地豹迷一同入場，此外還有「ALL IN」系列贈品（搖搖杯、乳清、束口袋隨機贈送）以及「佳美4纖端護齦牙刷」的周末入場好禮，邀請全體豹迷進場見證超燃勝利時刻，台啤永豐雲豹本周主場門票現正熱賣中，更多主題日活動與門票販售資訊，敬請參考台啤永豐雲豹官方粉絲專頁公告。