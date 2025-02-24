UBA／輔大不敵健行吞首敗 還傷外籍生凱德爾

113學年富邦人壽UBA公開男一級8強複賽同是連勝的健行科大和輔仁大學今天壓軸場正面交鋒，輔大除以59：80吞下8強首敗，外籍生凱德爾第三節還傷到左膝退場，讓輔大教頭楊哲宜苦笑說：「8強本來就很激烈，這也是比賽的一部分，我們也要能接受。」

輔大首節還以15：14領先健行，但第二節僅拿14分，第三節開打4分多鐘，凱德爾禁區倒地後久久無法起身，在隊友攙扶下才回到場邊。少了禁區大將，輔大差距被健行愈拉愈大，最終以21分差距無緣3連勝。

楊哲宜賽後透露，今天攻下10分、7籃板的凱德爾形容傷處「痠痠的」，今天會先觀察，學校已經安排明天進行檢查。輔大今年預賽排名第4，昨天力退預賽排名第3的台師大，為爭取4強門票打下重要一勝，不料今天就傷了禁區大將，楊哲宜苦笑說，若是凱德爾傷勢嚴重肯定影響甚大，但現階段也只能等檢查結果出爐。

預賽排名第2的健行迎接3連勝，和衛冕軍政治大學成為8強賽唯二不敗之師，不過健行教頭劉孟竹賽後和球員開會許久，他解釋說：「雖然結果是好的，但對教練來說，內容不像健行，轉換和陣地戰都不夠流暢。」

劉孟竹提到，先前和SBL台啤和TPBL雲豹打練習賽時，健行子弟兵打出的內容都不錯，UBA實際上場處理球卻有滿大落差，球員心態和抗壓性多少是影響原因，「後面還有4場，要不斷修正。」他認為球員明顯放不開，出手不夠果決，「要透過影片檢討，給球員更多信心。」