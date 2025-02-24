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UBA／兄弟對決破局 林子皓外線開張助政大跨季44連勝

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
政大林子皓（右）8強賽外線終於在第3天開張。圖／大專體育總會提供
政大林子皓（右）8強賽外線終於在第3天開張。圖／大專體育總會提供

尋求富邦人壽UBA公開男一級5連霸的政治大學，今天碰台藝大克服開賽慢熱，半場打完已領先30分，最終以90：61奪下113學年8強複賽3連勝，同時是跨3季44連勝，大二的林子皓外線也終於開張，直呼「一吐怨氣」。

政大第一節一度10：15落，但接續打出11：0攻勢，其中林子皓就包辦8分，加上讀秒階段快攻上籃，林子皓單節拿下10分，助隊27：18超前比分；第二節政大更打出28：7的單節海嘯攻勢，擴大領先下沒有懸念延續連勝。

台藝大二年級後衛林恩祈和政大新鮮人林恩宇是親兄弟，預賽碰頭時林恩宇養傷沒出賽，今天原本有機會的首度「兄弟對決」又因林恩宇沒登錄破局，政大教頭陳子威透露賽前也有些猶豫，但考量林恩宇剛回歸，適時休息是比較好選擇，「希望進小巨蛋（決賽）他可以吃更多時間，多一個持球點幫助很大。」

陳子威笑說，政大教練團也很看重林家兄弟首度的「內戰」，因此希望等林恩宇狀況百分百再和哥哥對抗，林恩宇心態調整也很不錯。

政大還有另組兄弟檔，林子皓的哥哥林子桓就讀台科大，去年兄弟倆也曾在一級舞台上演對決戲碼；今年台科大掉到二級，林子皓繼續幫助衛冕軍挑戰5連霸，前兩天合計6投0中的外線今天終於開張，三分球5投2中攻下全隊最高18分的他笑說：「 一吐怨氣，悶很多天了，手感太冰冷，賽前我還去握祥哥（范耿祥）的手、拿暖暖包。」他解釋范耿祥準度高，體溫也高，希望握手後能得到些能量，也感謝隊友和教練不斷給信心，終於把握住今天的空檔。

今天晚上板橋體育館只有12度左右低溫，政大仍有飆分演出，陳子威笑說農曆年後到日本關西移地訓練1星期，在當地零度時訓練，對低溫環境可以適應，許多球員還「圓夢」首度看到雪景，另外也看了兩場學長游艾喆的職業賽，都是很好的刺激和經驗。

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