UBA／婉拒職業隊再磨一年 林韋愷成台師大首位千分得分王

去年就有職業隊招手，台師大「得分王」林韋愷仍決定留在UBA磨練一年，今年大四的他再扛起球隊得分重任，預賽先有單場53分的破紀錄演出，今天113學年富邦人壽UBA公開男一級8強複賽再有20分表現，除助隊以93：84賞給黎明學院3連敗，個人更以4屆76場達成UBA生涯1000分里程碑，成為台師大隊史第一人。

187公分的林韋愷賽前剛好差20分進入「千分俱樂部」，第四節達成里程碑，DJ當下就宣布消息，不過他專注在場上拉鋸戰況，賽後隊友報喜才知道達成特別紀錄。

成為隊史第一位千分成員，林韋愷坦言「滿意外」，不過今年本就給自己很大目標和責任，「不想接受失敗，去年就有職業隊找，但我知道自己的不足，想更穩定，帶學弟晉級4強。」他自評個人效率不夠好、命中率可以加強，處理球也有進步空間，這些都是今年大四賽季課題，至於破單場得分紀錄、得分破千都算驚喜，「要謝謝師大團隊的栽培，還有隊友，沒隊友就沒現在的我。」

確定今年賽季結束投入職業，林韋愷也不排斥旅外，不過一切都要等UBA賽季結束再考慮；他承認8強階段給自己很大壓力，畢竟球隊預賽排在第3位，對4強渴望更高，自己前3戰狀況也不到好，今天雖有20分演出但5罰僅1中，仍有修正進步空間。

台師大昨天輸給輔仁大學，今天改變先發陣容，大四的林韋愷、魏芃禾都從板凳出發，教頭李秉鴻解釋說：「先發當替補，讓他們調整心態。」他認為球隊缺少些競爭意識，今天的改變看到每個球員都能專注在自身角色，賽前開會也讓大四球員去主導，成效不錯，大四都有展現領導者的風範，他笑說：「好用就繼續用，相信他們可以做得很好。」

林韋愷也不在意先發或板凳上場，「尊重教練一切調度，教練有說，不管先發、替補，上場就是最好的5個球員。」

魏芃禾今天三分球9投6中攻下全隊最高22分，包括第四節末的關鍵外線，助台師大走出昨天吞敗小低潮，目前3戰累積2勝1敗。