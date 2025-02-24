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UBA／未來想修飛機！虎科194公分長人有航空夢

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
虎科曾韋翔（左）運球切入。圖／大專體育總會提供
虎科曾韋翔（左）運球切入。圖／大專體育總會提供

就讀光復高中時就有不錯成績，身高194公分的曾韋翔成為虎尾科大新鮮人，選擇的科系和隊友很不同，成為目前唯一就讀飛機機械系的他務實說，本來就對航空業業有些興趣，他說：「挑戰學校最好的科系，認真讀書，未來有好出路。」

身為光復完成HBL二連霸的主力之一，曾韋翔認為自己條件不算特別好，未來想挑戰職業籃球有難度，飛機機械系畢業後可以修飛機，有清晰的未來方向，目前在同學幫忙下還能適應大學新鮮人生活。

學業上有明確目標，曾韋翔球場上被教練盧譽誠賦予成為「UBA最強前鋒」的期許，今天攻下全隊也是個人UBA新高22分的他卻搖頭笑說，教練的要求難度太高，不過大學有更多持球機會，也會做更多假動作和腳步，今天感謝學長們，製造自己很多空檔。

複賽連吞2敗的虎科今天第一節就以24：15領先國體大，半場領先擴大到46：33；國體第三節一度縮小差距到個位數，但虎科有柯舜凱和王鈞聖各轟進一記三分彈，外籍生喬納森更主宰禁區，最終仍以77：68收下113學年富邦人壽UBA公開男一級8強複賽首勝，今天抓下25籃板的喬納森更以2屆40場比賽達成UBA生涯700籃板紀錄，刷新輔仁大學曾祥鈞原本保持的3屆58場紀錄。

去年率隊打進小巨蛋的盧譽誠提到，今年複賽雖連輸給健行科大和衛冕軍政治大學，不過後5場才是攸關4強的重要比賽，「很久沒贏國體，已經3連敗了，事不過三，這場球是對球員很大肯定。」

盧譽誠透露，預賽結束就針對防守特別下功夫，加上南韓漢陽大學寒假到虎科移地訓練12天，彼此打了不少友誼賽，選手習慣漢陽高強度的防守和壓迫，對複賽有很大幫助；曾韋翔附和說，漢陽壓迫防守強，「習慣碰撞和他們的小動作，來這裡（UBA）比較不會失誤。」

盧譽誠眼中的曾韋翔身材條件好、球商高且體力好，在葉旭森脛骨疲勞性骨折本季報銷後責任更大，但要「更有霸氣」，期許今年即戰力持續進化。

籃球

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