籃球／U19籃球聯盟 李冠翰、古易恩「安坑連線」靠2K練默契

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟今天（23日）進行分齡決賽，U12第一組的Mamba以43：42險勝民生國小，拿下該組冠軍，U15第一組則是信義國中奪魁。

俱樂部球隊Mamba上午四強賽先以74：43擊敗復興國小，下午冠軍賽對上強敵民生，第二節到第三節拉出一波19：0猛攻逆轉戰局，決勝階段李冠翰連得6分穩住領先，讀秒階段民生因氣力放盡，未採取犯規戰術，1分差分出勝負。

民生「莊家兄弟」莊子承、莊子暘分別貢獻15分、3籃板與8籃板、4抄截，射手張晏維投進2記三分球，得到12分、5助攻。Mamba則以李冠翰為首，他獨得17分、13籃板完成「雙十」，與攻下15分的古易恩組成雙箭頭，不斷攻城掠地。

李冠翰跟古易恩是安坑國小校隊隊友，還是後場搭檔，默契本來就很好，今天因陣中中鋒受傷，前者代打禁區，表現精采，不斷上演抓下籃板後長傳美技，受惠最多的就是老戰友古易恩。

「他傳的真的很好！人到球到！」古易恩冠軍賽的7顆進球與四強賽的20分都來自上籃，他透露由於母親過去是科班籃球隊出身，經常跟他分享觀念與經驗，「包括防守啊、空手切入的想法，我覺得今天的表現她應該滿意吧！」

「無論是在學校還是Mamba，我本來都是打控衛，今天當中鋒覺得滿好玩的，可以一直搶籃板。」六年級的李冠翰身高已經171公分，罰球線轉身投籃頗有一手，加上跟隊友平時培養的默契，讓Mamba拿下冠軍。

「我們平常感情就很好啊，會一起打PS5的2K（NBA籃球遊戲），我都用夏洛特黃蜂，因為我喜歡Lamelo Ball。」李冠翰笑說。