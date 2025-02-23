亞男籃資格賽／林信寬砍21分 中華宰香港16分進入外卡賽

中華男籃今天在亞洲盃資格賽最終戰面對香港，靠著林信寬攻下全場最高21分，最後以99比83拿下勝利；接下來，將專注備戰3月登場的外卡賽。

中華男籃本週迎接亞洲盃資格賽第3階段，隨著日前在主場和平籃球館擊敗強敵菲律賓後，已篤定搶下分組第3名席次，將前進3月登場的外卡賽、力拚取得會內賽門票，同時讓今天作客香港比賽變成「消化試合」，無論勝負都無法影響戰局。

在隊長劉錚因傷並未隨隊前往香港的情況下，中華隊此役擺出後衛林庭謙、盧峻翔搭配阿巴西、周桂羽及歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）先發陣容，雖然首節打出6比0開局，不過中華隊與香港陷入拉鋸戰，遲遲未能擴大領先，甚至在上半場打完，雙方戰成44比44平手。

易籃後，中華隊靠著多點開花，尤其林庭謙單節貢獻7分，幫助球隊逐步擺脫對手糾纏，加上第4節林信寬、馬建豪輪番飆進外線，扮演中華隊得分「雙箭頭」，而且雷蒙恩（Samuel Manu）也加入搶分行列，一舉擴大比分差距，最後以99比83取得勝利。

此役林信寬出賽逼近17分鐘，即高效率攻下全場最高21分，並飆進3記三分彈；另外馬建豪、雷蒙恩皆貢獻14分，林庭謙則挹注13分、5籃板、4助攻，至於歸化球員高柏鎧補足中華隊高度劣勢，本場取得9分、豪摘18籃板。