UBA／政大力挫虎尾科大 拿下跨季43連勝

尋求5連霸的政治大學，今天大專籃球聯賽（UBA）靠著宋昕澔、馬駿颿各得14分、13分，率隊以84比46力挫上屆季軍虎尾科大，拿下跨季43連勝。

政大儘管本季面臨換血考驗，但預賽階段場均得分破百，顯示陣容依舊堅強，複賽再迎接林恩宇歸隊，而過去曾幫助光復高中締造高中籃球聯賽（HBL）2連霸的林恩宇，直到複賽才首度亮相，也讓政大戰力越趨整齊。

8強複賽前4天賽程在板橋體育館進行，政大昨天首戰以106比68力挫黎明學院，今天出戰上季季軍的虎科，上半場結束取得41比16領先，雖命中率僅34.9%，但在3名外籍生輪番坐鎮情況下，展現禁區優勢，籃板以40比21占上風。

政大前2節以宋昕澔表現最出色，三分3投全中、攻下11分，比對手單節得分都還多。

虎科第3節進攻回溫，而政大持續擁有穩定火力來源，加上宋昕澔繼續在外線開火，而菜鳥王暐嘉也在進攻端挹注火力，將分數拉開至66比35，也讓比賽勝負大致底定。

政大以宋昕澔14分、7助攻最佳，馬駿颿13分次之，王暐嘉貢獻10分；虎科僅萊恩遠得分雙位數，進帳10分。

另一場8強賽，由上屆亞軍健行科大面對國立體大，健行前鋒劉丞勳昨天正式超越佛光大學女籃王竫婷所保有得分1327分紀錄，登上公開一級得分榜首；今天再攻下26分，率隊以73比66獲勝，複賽收下2連勝。