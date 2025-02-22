UBA／劉丞勳改寫王竫婷得分紀錄 率健行逆轉虎科開胡

UBA公開男一級8強賽今天在板橋體育館登場，其中男子組歷史得分王健行科大劉丞勳，今天在出戰虎尾科大的比賽首節就拿下5分，超越佛光王竫婷成為UBA男女子組歷史得分王，而健行也在他全場18分、11籃板領軍下，以76：64逆轉虎科，收下8強賽首勝。

劉丞勳在本學年預賽階段就超越由輔大曾祥鈞所保持的1220分生涯得分，成為UBA自102學年度有攻守紀錄以來的男一級歷史得分王，至於女一級歷史得分王則為佛光大學王竫婷所保持的6年、91場、1327分紀錄，在預賽階段打完後劉丞勳也僅差3分就能追平王竫婷紀錄。

在8強賽的首日賽程，健行出戰虎科的比賽首節，劉丞勳開賽後一分多鐘就投進三分球追平王竫婷紀錄，並在該節尾聲時靠著罰球正式超越王竫婷，成為UBA男女子組歷史得分王。

不過健行科大今天首節就遭到虎科的三分雨轟炸，首節虎科就投進5記三分球，並一度取得雙位數領先，但第二節健行逐漸在防守端對虎科加壓，進攻也進入狀況，一度打出11：2的攻勢逆轉戰局，但虎科前兩節打完仍以1分差距領先。

易籃後兩隊仍是激烈拉鋸，不過健行在外線熄火的情況下，也將進攻重心移轉到油漆區內，並且在第四節拉開差距，最終以12分差距逆轉虎科，收下8強賽首勝。

健行劉丞勳在今天拿下18分後，生涯總得分來到1342分，將繼續堆高UBA得分紀錄障礙，史密斯與曾睦軒則分別拿下19分、10籃板、3阻攻與12分、12籃板，而虎科則以柯舜凱投進4顆三分球拿下17分最佳，但下半場虎科外線全面熄火，成為遭逆轉關鍵。