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UBA／林恩宇首秀送妙傳 政大大勝黎明跨季42連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林恩宇完成UBA生涯首秀。圖／大專體育總會提供
林恩宇完成UBA生涯首秀。圖／大專體育總會提供

UBA公開男一級8強複賽今天在板橋體育館點燃戰火，本學年將挑戰5連霸的政治大學，首場比賽面對黎明學院，儘管首節還與對手拉鋸，但第二節靠著外籍生盛岦多次封阻對手攻勢並發動反快攻，一口氣將領先差距擴大到24分，最終政大也以106：68輕取黎明，收下跨季42連勝。

UBA在日前女一級四強出爐後，今天由男子組8強賽接棒登場，首場比賽就由已經拉出跨季41連勝的政大出戰本學年重返一級賽場的黎明，首節黎明在替補上陣的簡士凱外線開砲下，首節打完還以5分落後，甚至在第二節初期追到4分差距。

不過接下來政大在攻守兩端不斷給黎明施壓，先是吳志鍇投進三分球，本學年預賽因傷缺陣的林恩宇，也在今天完成UBA生涯處女秀，在第二節替補上陣後隨即有兩次妙傳演出，加上外籍生盛岦在禁區打造堅固屏障，數次將黎明球員的出手封阻下來，讓隊友發動反快攻得分，自己也有一次封阻後隨即跟進快攻暴扣的演出，讓黎明在第二節中段後攻勢受阻，中場休息時已經落後政大24分。

易籃後政大持續將領先差距擴大到30分以上，並且將主力球員陸續換下場，讓大一新血們上場磨練，前三節打完政大取得86：49領先，勝負提前底定，最終政大也以38分差距收下勝利，完成跨季42連勝。

政大今天共6人得分上雙，其中吳志鍇拿下16分、7籃板，盛岦則有8分、4阻攻，本學年首度出賽的菜鳥控球林恩宇則是拿下2分、2籃板、2助攻，另外兩名大一球員王暐嘉、潘立丞則分別有11分與10分進帳，至於黎明則以投進6顆三分球的簡士凱拿下22分最佳。

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