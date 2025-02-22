籃球亞洲盃你追了嗎？中華隊五大人氣球員

中華隊2024年2月作客菲律賓主場，以53分差距吞下敗仗，寫下難堪的「馬尼拉慘案」之後，昨（20）日中華隊回到主場再戰菲律賓，儘管主控陳盈駿因傷退出，中華隊仍以91：84擊退強敵，也是中華隊繼2016年後再度擊敗菲律賓國家隊，不少球迷表示，「中華隊加油，再接再厲」。

接下來中華隊將於23日前進香港，以分組第三晉級亞洲盃外卡賽，將與A組的泰國及C組的關島或蒙古進行單循環賽事，打下前兩名的球隊也能獲得亞洲盃門票。

「夜王」盧峻翔奪下聲量冠軍！台菲大戰砍進4顆三分球

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體（日期：2025/01/21～2025/02/20）分析，亞洲盃中華隊16人名單近一個月聲量比較，聲量最高的是「夜王」盧峻翔，共3,042筆聲量。他今年27歲，目前隸屬P. LEAGUE+的桃園璞園領航猿隊。

盧峻翔昨（20）日在亞洲盃資格賽第3階段展現MVP實力，在第4節屢屢投進關鍵球，全場投進4顆三分球，最後一顆還是在比賽結束前最後49秒砍進，總共進帳18分，帶領中華隊擊敗菲律賓。進球後中盧峻翔多次做出「比手錶」手勢慶祝，更讓全場嗨到最高點，引起網友討論，「0失誤，我好感動」、「超強命中率+最後收官球」、「真的好猛，8點之後的王」。

林庭謙飆出21分 包辦得分王、助攻王、抄截王

聲量第二名的是林庭謙，共1,498筆聲量。他今年25歲，目前隸屬中國職籃天津榮鋼先行者隊。昨日台菲大戰飆21分，他上場時間最多，包辦中華隊得分王（與阿巴西並列）、助攻王（與高錦瑋並列）、抄截王，有網友表示，「得分上雙的都還很年輕，中華隊未來一片光明」、「打的好像三十多歲的老將，很穩」。

阿巴西旅日防守技巧大增 網友：最後一個抄截超帥

聲量第三名的則是「台灣黑豹」阿巴西，共1,306筆聲量。他今年26歲，目前隸屬日本B聯盟秋田北部喜悅隊，是台灣第二位歸化球員。阿巴西同一場比賽也砍進21分，有網友認為，「最後一個抄截超帥」、「旅日兩位，真的進步明顯」、「我覺得去日本最大好處是整體感受的防守強度高，比較能適應國際賽的防守」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年01月21日至2025年02月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『中華隊16人名單』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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