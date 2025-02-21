PLG／曾是五星高中生 鋼鐵人簽下年輕前鋒陶德拚翻身 

在PLG戰績墊底的高雄鋼鐵人隊，在日前宣布與洋將威爾解約後，今天隨即簽下美國籍大前鋒「陶德」(Isaiah Todd)，過去曾被評為五星高中生的他，預計3月1、2日於雄中主場正式亮相。

陶德現年23歲、身高206公分，高中時期曾代表美國國家青年隊於2017年FIBA美洲盃U16錦標賽中奪冠，並入選過2020年麥當勞高中全明星賽和喬丹經典賽（Jordan Brand Classic）。

陶德高中畢業後直接挑戰職業，加入NBA發展聯盟NBA G League Ignite隊，2021年NBA選秀會第二輪第31順位由密爾瓦基公鹿隊選中，後續經由球員交易轉隊至華盛頓巫師隊，並在該隊效力兩個賽季，也曾經效力過立陶宛職業聯賽。

2020-21菜鳥賽季在NBA發展聯盟場均可以拿下12.3分、4.9籃板，三分命中率百分之36.2，球風偏向延伸四號的陶德擁有不俗的投籃手感，2022-23賽季曾有單場投進8記三分球的紀錄。

鋼鐵人總經理方永璽表示，陶德是一名身體素質優異，並且天分很高的球員，很期待他和隊上另一位艾賽亞聯手在場上創造出的化學效應，能夠為球隊開創新的局面。