亞男籃資格賽／夜王打卡嗨翻全場 盧峻翔想和球迷互動

中華男籃「夜王」盧峻翔今天在與菲律賓之戰於下半場拉鋸階段挺身而出，還在第四節最後47秒投進關鍵三分球，成為中華隊的致勝功臣，談到他進球後數次做出比手腕的招牌動作，讓現場氣氛為之沸騰，盧峻翔賽後也直言是希望與球迷進行互動。

亞洲盃資格賽第二階段出戰紐西蘭就有亮眼表現的盧峻翔，今天在主場出戰菲律賓的賽事中儘管上半場表現平平，不過有「夜王」稱號的他在下半場挺身而出，幾次關鍵冷箭更是幫助中華隊穩住領先優勢，成為中華隊的贏球功臣之一。