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亞男籃資格賽／夜王打卡嗨翻全場 盧峻翔想和球迷互動

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
盧峻翔在進球後比出招牌動作。記者余承翰／攝影
盧峻翔在進球後比出招牌動作。記者余承翰／攝影

中華男籃「夜王」盧峻翔今天在與菲律賓之戰於下半場拉鋸階段挺身而出，還在第四節最後47秒投進關鍵三分球，成為中華隊的致勝功臣，談到他進球後數次做出比手腕的招牌動作，讓現場氣氛為之沸騰，盧峻翔賽後也直言是希望與球迷進行互動。

亞洲盃資格賽第二階段出戰紐西蘭就有亮眼表現的盧峻翔，今天在主場出戰菲律賓的賽事中儘管上半場表現平平，不過有「夜王」稱號的他在下半場挺身而出，幾次關鍵冷箭更是幫助中華隊穩住領先優勢，成為中華隊的贏球功臣之一。

談到今天在幾次關鍵進球後，都比出個人在PLG常見的招牌比手腕動作，象徵「夜王打卡上班」，讓現場氣氛為之沸騰，盧峻翔說：「那個手勢在聯賽大家都知道代表什麼意思，在國際賽氛圍下，大家看得開心、熱鬧，不想太嚴肅，希望跟觀眾一起互動。」盧峻翔坦言，儘管這次出戰菲律賓前，各界的輿論不少，但球員和教練都做好自己的本分，也把今天的勝利回饋給球迷。

亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊盧峻翔（右）在三分線外跳投命中。記者余承翰／攝影
亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊盧峻翔（右）在三分線外跳投命中。記者余承翰／攝影

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