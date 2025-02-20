亞男籃資格賽圖輯／中華隊多人輪番開砲 主場力克菲律賓

亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，雖然讓菲律賓歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）狂飆８顆三分球，拿到全場最高的39分，但中華隊林庭謙與阿巴西也各得到21分，馬建豪、盧峻翔則在三分線外輪番開砲，終場中華隊以91：84擊敗菲律賓，收下分組賽第2勝，也是繼2016年亞洲挑戰者盃後再度擊敗菲律賓。

中華隊與菲律賓之前一次交手，中華隊以53分差距吞敗，賽前當家控衛陳盈駿更因傷缺陣，即使在主場出戰仍不被看好。但中華隊今天多點開花，輪番有球員跳出來得分，全場共有四人得分上雙，其中林庭謙、阿巴西皆攻下21分，盧峻翔18分、馬建豪14分，高柏鎧則有8分、8籃板、5阻攻，幫助中華隊在主場討回顏面。 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊總教練圖奇（左）在場邊不斷地給予球員鼓勵。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，賽前球員列隊。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊林庭謙（右）攻下全隊最高的21分。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊林庭謙（中）攻下全隊最高的21分。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊林庭謙（左）攻下全隊最高的21分。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事，中華隊今天在主場以91：84擊敗菲律賓隊，收下分組賽第2勝，球員們衝進場中慶祝勝利。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，菲律賓隊布朗尼（Justin Brownlee）得到全場最高的39分。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊阿巴西（中）攻下全隊最高的21分。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊盧峻翔（中）在比賽終了前倒數47秒盧投進關鍵三分球，興奮地吶喊歡呼。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊林庭謙攻下全隊最高的21分。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，許多球迷進場為中華隊加油。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊馬建豪（中）灌籃得分後興奮地為自己歡呼。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊最終以91：84擊敗菲律賓，全場球迷興奮地歡呼。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊馬建豪（右）突破防守後直接單手灌籃。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事，中華隊今天在主場以91：84擊敗菲律賓隊，收下分組賽第2勝，賽後球迷們興奮地為球員歡呼。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊盧峻翔（中）奮力地防守。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊林庭謙（左）攻下全隊最高的21分。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事，中華隊今天在主場以91：84擊敗菲律賓隊，收下分組賽第2勝，ˊ中華隊總教練圖奇（右）賽後與老婆相擁慶祝勝利。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊盧峻翔（右）在三分線外跳投命中。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊盧峻翔（左）在三分線外跳投命中。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事，中華隊今天在主場以91：84擊敗菲律賓隊，收下分組賽第2勝，球員們衝進場中慶祝勝利。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊馬建豪（右）在三分線外跳投命中。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊阿巴西（中）攻下全隊最高的21分。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊馬建豪命中三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，賽前球員列隊。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊高柏鎧（中）搶到進攻籃板後直接雙手灌籃。記者余承翰／攝影 亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，中華隊總教練圖奇在場邊不斷地給予球員鼓勵。記者余承翰／攝影