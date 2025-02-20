亞男籃資格賽圖輯／中華隊多人輪番開砲 主場力克菲律賓
亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓隊，雖然讓菲律賓歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）狂飆８顆三分球，拿到全場最高的39分，但中華隊林庭謙與阿巴西也各得到21分，馬建豪、盧峻翔則在三分線外輪番開砲，終場中華隊以91：84擊敗菲律賓，收下分組賽第2勝，也是繼2016年亞洲挑戰者盃後再度擊敗菲律賓。
中華隊與菲律賓之前一次交手，中華隊以53分差距吞敗，賽前當家控衛陳盈駿更因傷缺陣，即使在主場出戰仍不被看好。但中華隊今天多點開花，輪番有球員跳出來得分，全場共有四人得分上雙，其中林庭謙、阿巴西皆攻下21分，盧峻翔18分、馬建豪14分，高柏鎧則有8分、8籃板、5阻攻，幫助中華隊在主場討回顏面。
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