亞男籃資格賽／輸53分到贏7分 中華隊還獲百萬贏球獎金

亞洲盃男籃資格賽第三階段中華隊今天在主場以7分差距擊敗強敵菲律賓，對於從前一次客場慘敗53分到今天於主場以7分取勝，更將獲得由愛爾麗集團董事長常如山提供的100萬元贏球獎金，今天攻下21分的中華隊副隊長林庭謙就表示，這一勝對於球隊信心幫助很大，但只能開心一個晚上，明天就必須繼續備戰與香港的客場賽事。

中華隊這次亞洲盃前兩階段賽事打完拿下1勝3敗，儘管已確定無緣以分組前二搶下正賽資格，但只要今天能在主場擊敗菲律賓就能以分組第3名晉級6搶4的外卡賽。

儘管前一次交手，中華隊在客場以53分差距敗給菲律賓，但這次菲律賓少了中鋒索托（Kai Soto），中華隊也少了主控陳盈駿，雙方今天再度碰頭，中華隊展現多點開花的攻勢，共4人得分上雙，其中林庭謙、阿巴西皆攻下21分，「夜王」盧峻翔更是在第四節挺身而出，並於倒數47秒投進關鍵三分球，幫助中華隊最終以7分差距取勝。

對於今天靠著多點開花的攻勢，拿下對戰菲律賓暌違9年（前一次為2016年亞洲挑戰者盃）的勝利，林庭謙坦言對於團隊信心來說有相當大的提升，「想要贏球還是要靠團隊防守和進攻，這對我們是很好的一件事。雖然今天焦點都在得分較多的人身上，但包括澎澎（陳冠全）、祥鈞、桂羽、錚哥（劉錚）等人都透過不同方式幫助球隊，尤其錚哥幾乎是犧牲他的進攻來幫助球隊防守，用另一種方式帶領大家，是我們要向他學習的地方。」