亞男籃資格賽／雪恥！盧峻翔關鍵三分球 中華隊險勝菲律賓

亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事中華隊今天在主場迎戰菲律賓，儘管菲律賓歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）手感火燙狂飆8顆三分球拿下39分，但中華隊在林庭謙、阿巴西、馬建豪、盧峻翔輪番開砲下，中華隊最終以91：84擊敗菲律賓，收下分組賽第2勝，也是繼2016年亞洲挑戰者盃後再度擊敗菲律賓。

中華隊這次與菲律賓之戰雖然已無關晉級，但雙方前一次交手中華隊以53分差距吞敗，這次回到主場再戰勢必要討回顏面，中華隊在陳盈駿因傷缺陣的情況下，也排出林庭謙、盧峻翔、劉錚、曾祥鈞、高柏鎧的先發陣容迎戰。

中華隊馬建豪。記者余承翰／攝影

首節開打後中華隊曾祥鈞先是兩罰俱中先馳得點，林庭謙再補上一顆三分球，開賽打出5：0攻勢，儘管菲律賓隨後連追4分，但陳冠全在頂替兩犯的吉爾貝克上場後也投進三分球止血，雖然菲律賓歸化球員布朗尼首節火力全開進帳13分，不過中華隊林庭謙也是手感發燙，單節拿下9分，加上陳冠全也有5分進帳，幫助中華隊首節打完取得22：20領先。

第二節阿巴西連得10分，幫助中華隊取得12分領先，緊接著馬建豪也在三分線外出手並造成對手犯規，三次罰球全都命中，儘管菲律賓靠著布朗尼領軍追分，但馬建豪隨後又砍進一記三分球止血，並上演一次切入單手爆扣，不過第二節最後一分鐘菲律賓在拉莫斯（Dwight Ramos）領軍下打出一波7：0的攻門攻勢，上半場打完中華隊仍是以2分落後。

易籃後中華隊馬建豪雖然率先飆進三分球，但菲律賓布朗尼也投進個人本場比賽第5顆三分球，不過上半場表現搶眼的阿巴西投進三分球後，高柏鎧也在籃下補進兩分，讓中華隊回到8分領先，「夜王」盧峻翔也在第三節尾聲上工，連續投進兩顆三分球，個人一度連得8分，幫助中華隊取得12分領先，第三節打完中華隊也保有10分領先。

第四節中華隊阿巴西、馬建豪又連續飆進兩顆三分球，但菲律賓在布朗尼領軍下又追到2分差，但關鍵時刻盧峻翔後仰跳投命中，但布朗尼投進個人第8顆三分球，幫助菲律賓逆轉戰局，但林庭謙也連得5分止血，助中華隊在比賽最後3分鐘仍保有2分領先，倒數47秒盧峻翔投進關鍵三分球，中華隊最終也以7分差距收下暌違9年對戰菲律賓的勝利。

中華隊今天共四人得分上雙，其中林庭謙、阿巴西皆攻下21分，盧峻翔18分、馬建豪14分，高柏鎧則有8分、8籃板、5阻攻。