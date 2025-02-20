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UBA／江子柔曾半年多沒打球 關鍵罰球助台師大晉4強

中央社／ 台北20日電
台師大江子柔。大專體總提供
台師大江子柔。大專體總提供

台師大菜鳥控衛江子柔籃球生涯曾空白7、8個月，因還有顆熱愛籃球的心，去年加入球隊延續籃球夢，今天大專籃球聯賽（UBA）決勝節關鍵4罰3中，率隊73比72擊敗世新大學，晉級4強。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽今天在板橋體育館展開最後一天賽程，在文化、佛光大學提前晉級後，4強門票形成世新大學、台灣師範大學、中信學院「3搶2」局面，而世新、台師大正面交鋒，更將決定哪隊能搶下第3席4強資格。

台師大上半場以38比36領先，古寶誼第3節單節14分演出，率隊將分數拉開至16分。

世新決勝節吹起反攻號角，蔡佑蓮、李盈潔連續得分，率隊72比70超前，而台師大靠著江子柔最後4罰3中，再度扭轉局面，有驚無險搶下4強入場券，台師大全隊得分以古寶誼27分最高、江子柔17分次之。

江子柔111學年度自陽明高中畢業後，延後一年、本季才進台師大從大一讀起。江子柔接受媒體聯訪時表示，中間約7、8個月沒打球，就在家裡附近上班，因為還喜歡籃球，決定重返賽場，去年3月加入台師大練球。

江子柔不僅幫助球隊前進4強，個人更是相隔1年，繼高中籃球聯賽（HBL）後再度踏上台北小巨蛋舞台，她自評狀態已經調整到位，但與球隊磨合部分，還有一段差距。

世新的蔡佑蓮今天轟下33分，連2場得分創新高，可惜未能率隊逆轉戰局，但世新即使輸球，還未絕望，只要晚間文化大學擊敗中信學院，仍有機會搭上4強末班車。

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