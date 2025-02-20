亞男籃資格賽／中華隊16人交參賽協議 住宿也有突破

亞洲盃資格賽第三階段賽事，中華隊今天將在主場迎戰菲律賓隊，中華民國籃球協會副秘書長張承中在今天表示，這次第三階段賽事中華隊16人球員全數簽下參賽協議，至於亞洲盃外卡賽是否有機會在天母體育館舉行，張承中也透露最快26日決定。

亞洲盃資格賽中華隊在前兩階段賽事打完後以1勝3敗排名分組第3名，儘管已確定無緣以分組前2名直接晉級亞洲盃正賽，不過仍有很高機率前進3月18至20日的6搶4外卡賽。

而今天中華隊也將在主場出戰菲律賓，賽前籃協副秘書長張承中表示，這次第三階段賽事，中華隊全隊16人全都繳交參賽協議書，不過在失能險繳交合約部分，則由前階段的7人減為5人，張承中指出，「我們解讀不是選手對失能險有什麼想法，而是知道體育署有備案，很多人希望薪資保密，因為有體育署補助，對他們保障沒有差別，但很重要還是要讓他們理解，在接下來的賽事我們還是會盡量去溝通，讓保險承擔比較正常。」

此外，張承中也指出這次住宿條件上也有重大突破，「這次都是一人一間，兩人一間的傳統已經非常久，這次訓練到出國比賽都是一人一間，也是全部搭商務艙，都是透過自籌找到的資源。」

對於中華隊很有機會在3月的外卡賽出賽並且主辦該階段賽事，張承中也透露最快在26日就會定案，如果確定由我國取得主辦權，場地預計將會在北市大天母校區體育館。