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UBA／台師大逆轉中信 4強最後2張門票將戰至最後一刻

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台師大江子柔攻下15分。圖／大專體總提供
台師大江子柔攻下15分。圖／大專體總提供

UBA公開女一級6強複賽今天進入倒數第二天賽程，原本晉級情勢看好的中信學院，在今天與台師大的關鍵戰中卻在下半場遭到逆轉，最終台師大就以59：52擊敗中信，讓4強賽最後2張門票將至明天最後一戰打完才會揭曉。

UBA女籃6強賽在昨天由文化率先搶下首張4強門票後，今天首場賽事世新大勝美和後，還未出賽的佛光就因為保有對戰優勢，確定成為第二支前進小巨蛋的球隊，美和則是苦吞4連敗已確定出局，代表最後兩張門票將由中信、世新、台師大三搶二。

而今天最後一場比賽則由中信出戰台師大，中信在只要贏球就能晉級的情況下，上半場打完還保有5分領先，不過第三節台師大卻展開猛烈反撲，反觀中信卻出現進攻下滑的狀況，單節讓台師大打出19：11反撲，反以3分落後進入第四節。

第四節中信在陳妤薰投進三分球後追到3分差距，但台師大林品妤、林佳蓉領軍打出4：0反擊，儘管中信靠著趙云楓籃下連續單打取分，但比賽最後37秒台師大林佳蓉命中關鍵三分球，讓雙方回到5分差距。

比賽最後32.2秒中信許婉昀獲得3罰機會但僅命中1球，錯失縮小差距的良機，反觀台師大湯書淳跳投命中，最終台師大就以7分差距搶下關鍵一勝，在今天賽程結束後，佛光、世新、台師大、中信都拿下2勝2敗，但佛光靠著對戰優勢已確定晉級，至於中信想要晉級明天唯有擊敗文化，而世新與台師大一戰則是誰贏誰晉級。

籃球

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